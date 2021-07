De Pontsteiger, Zuidas, station RAI? Allemaal afgekeken van Diemen

Lijsterbesoord, inspiratie voor de Pontsteiger. Beeld Tim Verlaan

Dat moet u even uitleggen.

“Een tijdje terug liep ik langs de Lijsterbesoord in Diemen. Daar vind je een woning in brugvorm, gebouwd in typische jaren tachtig-negentigstijl. Toen dacht ik: het lijkt eigenlijk wel op die luxe Pontsteiger waar de stad gek van is. Ik twitterde erover en voor ik het wist reageerde een van de Pontsteigerarchitecten grappend met: ‘Inderdaad, de Lijsterbesoord was onze inspiratie.’ Daarna ben ik meer gelijkenissen tussen Diemense en Amsterdamse architectuur gaan zoeken en delen.”

Zoals?

“De Zuidas lijkt geïnspireerd te zijn door het Bergwijkpark Zuid in Diemen. Net als station RAI, dat is toch net Diemen Zuid? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.”

Hebben we hier te maken met ziekelijk kopieergedrag?

“Ha, nee. Het berust op toeval. Ik zag zelf de vergelijking en het is een leuke manier om trotse Amsterdammers met een knipoog op hun plek te zetten. Een vergelijking met Rotterdam maken is tot daaraan toe, maar maak je een vergelijking met een middelgrote gemeente, dan jaag je Amsterdammers al helemaal op de kast.”

U kunt de Diemense schoonheid wel waarderen.

“Worden gebouwen oud, dan gaan ze ooit op de monumentenlijst. Zo werkt dat met de waardering voor architectuur. In de jaren zestig lag er een plan om de Jordaan ­te slopen. Die wijk werd toen als mislukt beschouwd. Ik denk dat zelfs de Lijsterbesoord ooit de waardering krijgt die het verdient. Maar daarvoor moeten we nog even ­geduld hebben.”

Laten we het omdraaien: welke architectuur in Diemen zouden we vaker in Amsterdam terug mogen zien?

“De Schelpenhoek is een complex uit de jaren zeventig en is ontworpen door dezelfde architecten als Het Zandkasteel in de Bijlmer, het voormalige hoofdkantoor van de ING. Het complex is heel organisch opgezet, met veel hoeken en nissen en plekken voor ontmoeting.”

“Maar misschien nog wel spectaculairder is de spaghetti junction met fly-overs bij de Weespertrekvaart. Als je onder de A10 loopt, heb je bijna het idee dat je in Los Angeles bent. Het is net sciencefiction. Dat is grootstedelijkheid op zijn mooist.”