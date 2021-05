De politie kon na overval in Noord niet anders dan schieten

De gewelddadige overval op een waardetransport in Noord doet denken aan eerder grof geweld waarna de politie schoot. Mochten de agenten in dat weiland schieten? Ja, in dit soort extreme zaken wel.

Tien mannen met automatische wapens overvielen gistermiddag een waardetransport van Brink’s aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Een wilde achtervolging leidde over smalle landwegen naar Broek in Waterland, terwijl de overvallers met automatische wapens op de politie schoten. Daar gingen twee vluchtauto’s in vlammen op en schoten agenten héél vaak op de verdachten die rennend door een weiland vluchtten. Eén overvaller werd fataal geraakt.

Trauma

De ronduit bizarre taferelen deden denken aan 29 juni 2011, toen overvallers van een gelddepot van Brink’s in Amsterdam-Zuidoost eveneens met automatische wapens ratelende salvo’s op de politie afschoten, en politiewagens strandden op tevoren gestrooide kraaienpoten. Die zaak is een trauma in het korps. Sommige betrokkenen kampen nog altijd met posttraumatische stressstoornissen.

De gedachten gingen ook terug naar andere geruchtmakende zaken waarin grof geweld werd gepleegd tegen (en beantwoord door) de politie. De wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in december 2012, waarna één groep daders vanuit een vluchtauto met een kalasjnikov van dichtbij op twee motoragenten schoot.

De achtervolging waarin een arrestatieteam op 1 februari 2015 in Amsterdam-West de BMW klemreed waarin een groepje op weg was om een liquidatie te plegen. Een van de mannen richtte een kalasjnikov op een lid van dat arrestatieteam en haalde de trekker over. Dat wapen was eerder onklaar gemaakt bij een geheime politieoperatie. De verdachte werd in zijn been geschoten.

In Roermond wilde een groep Amsterdamse criminelen in oktober 2017 een misdaadkopstuk met grof geweld en automatische wapens bevrijden uit de gevangenis. Ze werden na een wilde achtervolging gearresteerd, een medeverdachte werd op de vlucht doodgeschoten.

Mocht de politie schieten?

Dergelijke zaken roepen altijd dezelfde vragen op: wat kan en mag de politie doen tegen zulk extreem geweld? Zoals ook gisteren de vraag rees toen filmpjes viraal gingen van agenten die héél vaak schoten op de verdachten die door dat weiland wegrenden, waarbij een van hen dodelijk werd getroffen. In de rug, leek het.

Het antwoord is: ja, in dit extreme geval mocht, en dus moest, de politie schieten. Dat volgt uit artikel 7 van de ambtsinstructie van de politie. Daarin staat een aantal strikte voorwaarden opgesomd, waaraan de actie van gistermiddag ruim voldeed.

De verdachten waren (zwaar) bewapend en waren al bereid gebleken die wapens te gebruiken (óók heel vaak tegen de politie). Ze hadden een ernstig misdrijf begaan, waarop 4 jaar celstraf of meer staat. En ze waren levensgevaarlijk voor de om­geving. Wat als ze in paniek een huis waren ingerend om daar een gezin te gijzelen?

De laatste omstandigheid die een belangrijke rol speelt: ze renden door dat weiland. Vluchtten ze door de Kalverstraat of een drukke woonwijk, dan was het anders geweest.