De pil is bijna niet meer te krijgen

Veel apotheken in Nederland hebben moeite hun voorraad op orde te krijgen door de vertraagde levering van de werkzame stof van de anticonceptiepil, levonorgestrel/ethinylestradiol.



Op de website Farmanco, 'dé ­website voor alle geneesmiddelentekorten', wordt in kaart gebracht welke producenten wanneer kunnen leveren. Sandoz heeft de pil volgende week weer in huis, wie bij CZ verzekerd is, moet wachten tot week 39 of week 40.



Vervelend

Pfizer heeft zelfs nodig tot week 43, de week van 22 oktober. Pfizer maakt de combinatiepil Stediril 30, die productieproblemen heeft. Het aantal getroffen vrouwen is waarschijnlijk beperkt, doordat Stediril van geen enkele verzekeraar het preferente (dus vergoede) medicijn is.