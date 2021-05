De Pijp opgeschrikt door reeks steekpartijen: ‘Hoe kan dit zomaar gebeuren?’

Hulpdiensten op de kruising Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat. Beeld Michel van Bergen

Ze was nog geen vijf minuten binnen toen sirenes door de straat galmden, vertelt Joanne Will (31 jaar). De buurtbewoner liep vrijdagavond vanaf metrostation De Pijp in de Ferdinand Bolstraat via de Van Ostadestraat naar huis. “Het steekincident is gebeurd toen ik net binnen was óf toen ik door de straat liep. Maar buiten heb ik niks gezien.”

Toen Will even later door het raam keek, zag ze overal politie. De omgeving werd afgezet met linten. Aan de overkant van de straat, voor ijssalon Massimo Gelato en Italiaans-Turks restaurant Hayran, lag een persoon op de grond.

Vijf slachtoffers werden vrijdagavond rond 23.15 uur allemaal afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat neergestoken. De hulpdiensten rukten massaal uit, terwijl er een enorm gebied rond de Ferdinand Bolstraat werd afgezet: van het Sarphatipark tot aan de Scheldestraat. Bewoners mochten alleen onder begeleiding naar hun huis.

Het slachtoffer dat vrijdagavond overleed is een 64-jarige Amsterdammer. De andere vier slachtoffers zijn tussen de 21 en 28 jaar en liggen nog in het ziekenhuis.

Will: “Politieagenten wisselden het reanimeren af met een ambulanceverpleegkundige. Dat hebben ze een half uur gedaan, terwijl er steeds meer ambulances, polities en zelfs traumahelikopters kwamen. Na een half uur stopten ze en legden ze een witte deken over het slachtoffer heen. Toen wist ik dat de persoon was overleden.”

De politie heeft de vermoedelijke dader, een 29-jarige man uit Amstelveen, aangehouden. Over de toedracht van het incident of het motief van de dader is nog niets bekend. Enkele getuigen beschreven het gedrag van de man als verward. De politie gaat ervan uit dat één persoon de vijf mensen heeft gestoken. Het onderzoek loopt.

Twintig politieauto’s

Een buurtbewoner (24 jaar, wil niet met naam genoemd worden) kwam vrijdagavond nietsvermoedend het metrostation uitgelopen toen voor zijn neus een meisje een ziekenwagen werd ingedragen. “Er stonden twee of drie ambulances, maar binnen vijf minuten werden er linten gespannen en kwamen er van alle kanten politieauto’s aangesjeesd, ik denk wel twintig. Bij het stoplicht bij de boekenwinkel lag ook iemand met een isolatiedeken, die is ook meegevoerd.”

Na even te hebben gekeken, besloot hij naar huis te lopen. Bij avondwinkel De Schelde vlakbij Hotel Okura zag hij nog iemand liggen. “Toen ben ik maar snel naar binnengegaan. Echt bizar.”

Schrik en nieuwsgierigheid

Een jong stel uit de Tweede Van der Helststraat werd vrijdagavond ook opgeschrikt door de sirenes van de hulpdiensten en de politiehelikopter. “Daar zijn we wel aan gewend,” vertelt de jonge vrouw. “We schrokken toen aan de overkant een tentje werd opgezet.” Het stel, dat niet met naam genoemd wil worden, woont schuin tegenover de ijswinkel, waar een slachtoffer voor de deur is overleden.

De volgende ochtend heeft de schrik plaatsgemaakt voor nieuwsgierigheid. “We willen het liefst meteen weten wat er aan de hand was. Was het een verwarde man of toch iets anders? Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt.” De twee beginnen de dag met een wandeling door de buurt. “Ik wil mij niet bang laten maken, dus ik ga meteen een rondje lopen.”

Luna (21 jaar) woont in de Van Ostadestraat en was Netflix aan het kijken toen de hulpdiensten de straat inreden. Samen met Benthe (23 jaar, beiden willen niet met achternaam genoemd worden) past ze een weekje op de kat van een vriendin. De twee studenten zagen samen de drukte op straat. Benthe: “Ik ben erg geschrokken, er was veel onrust op straat.” De politie verleende eerste hulp maar reanimatie duurde lang, zeggen ook zij. Vanaf het balkon zagen ze hoe een infuus werd opgehouden. Ze voelden zich ongemakkelijk. “Je wil geen ramptoerist zijn.”

Verhalen en geruchten

Nu de politie nog weinig informatie loslaat, doen verschillende verhalen de ronde over de steekpartij. Benthe hoorde dat het slachtoffer voor de ijswinkel als eerste werd neergestoken door een verwarde man. Ron Verboom, van de gelijknamige bakkerij op de Ceintuurbaan, hoorde weer dat het eerste slachtoffer werd gemaakt voor Hotel Okura.

“Het is het gesprek van de dag,” vertelt de bakker, die nog niet was begonnen met de werkdag toen het steekincident plaatsvond. “Toen we een paar uur later aankwamen, zagen we pas dat er wat aan de hand was.” Voor zijn zaak werd ook een slachtoffer neergestoken.

Zaterdagochtend merkt hij dat zijn klanten nergens anders over praten. “Iedereen is geschokt,” aldus Verboom. “Hoe heeft dit zomaar kunnen gebeuren, zo willekeurig? Er gaan allerlei verhalen rond, dus we zullen het onderzoek van de politie moeten afwachten.”

Ook bij boekwinkel Bestseller op de Ferdinand Bolstraat merken ze dat klanten erg geschrokken zijn. “Het is hier heel erg ons kent ons,” vertelt een medewerker. “Mensen vinden het erg voor de nabestaanden. En in een buurt als deze gaan allerlei verhalen rond. Ik heb inmiddels al zes versies gehoord.”

Op sociale media regent het reacties na de gewelddadige incidenten in De Pijp. ‘Wat een afgrijselijke incidenten vannacht in De Pijp! Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun omgeving,’ twittert Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuid. ‘En bij de mensen die hier getuige van zijn geweest. Respect en waardering voor alle mensen van de politie die betrokken waren.’

De driehoek betuigt ‘medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wenst de gewonden een spoedig herstel en sterkte voor al hun naasten’. De gemeente zal de komende tijd de sentimenten en eventuele onrust in De Pijp goed in de gaten houden en er wordt slachtofferhulp ingeschakeld.

Burgemeester Femke Halsema bracht zaterdagmiddag een bezoek aan de wijk. “Het is een afschuwelijke gebeurtenis en mensen in de buurt zijn erg geschrokken. Ik ook.” Als er behoefte aan is wordt er deze week een bewonersavond georganiseerd in De Pijp, aldus de burgemeester.