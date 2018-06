De Pijp krijgt recyclepunt voor klein afval

Het recyclepunt is ontwikkeld door de gemeente en Werkgroep De Schone Pijp. Bij het punt kunnen kleine elektrische apparaten, hout, plastic, en kleine chemische producten worden ingeleverd. Voorwaarde is dat de ingeleverde grondstoffen in een kliko passen.



Het punt komt in de Hemonylaan, naast de Lidl, te staan. Na de zomer zal het project uitbreiden, en worden op meerdere locaties, en op andere dagen, dergelijke punten neergezet.



De wijk in stadsdeel Zuid kampt al jaren met afvalproblematiek. Zodoende is vorig jaar het afvalbeleid in de wijk aangescherpt. De buurt zelf komt ook regelmatig met eigen initiatieven om de straten schoon te houden.