De persoon achter de helm: wie zijn die flitsbezorgers nou eigenlijk?

Elias Assefa Hailemariam, bezorger bij Gorillas in Buitenveldert: ‘Ik geniet van het vrije werk buiten’ Beeld Eva Plevier

“Een jaar geleden ben ik vanuit Ethiopië naar Europa gekomen. Hiervoor zat ik in Italië. Maar aangezien de coronamaatregelen in dat land vorig jaar nog veel strenger waren, besloot ik naar Nederland te gaan. Hier was toentertijd meer te doen. Daarnaast heb ik gemerkt dat je in Nederland vrij eenvoudig aan werk komt. Het werken hier bevalt me heel erg goed. Op het werk is het ontzettend gezellig en ik ben langzamerhand echt bevriend geraakt met mijn collega’s. Ik werk vijf dagen in de week en geniet van het vrije werk in de buitenlucht. In mijn vrije tijd ga ik naar de kerk en kook ik graag. Zo heb ik laatst ook voor mijn collega’s authentieke Ethiopische gerechten klaargemaakt. Ik ben nu aan het sparen om in Nederland een plekje voor mijzelf te kunnen kopen.”

Stijn de Rijk , bezorger bij Getir in Centrum en Oost: ‘Ik spaar voor een scooter’ Beeld Eva Plevier

“Ik ben aan het sparen voor een scooter, omdat ik op 17 december mijn rijbewijs heb gehaald. Het werken hier bevalt me wel. Als het regent is het natuurlijk wat minder leuk, maar dat hoort er ook weer bij. Omdat ik al mijn hele leven in Amsterdam-Oost woon, kan ik de bezorgroutes dromen. Als je nieuw bent in Nederland kan ik best begrijpen dat je even moet wennen aan het verkeer in Amsterdam, maar daar rol je zo in. Ik werk op dit moment ongeveer drie dagen per week en zo’n acht uur per dag. Daarnaast ben ik bezig met leren voor wiskunde en Engels op 6 vwo-niveau. Ik heb namelijk op het hbo mijn propedeuse behaald en wil hierna international business administration gaan studeren aan de universiteit. Daarvoor zijn deze vakken vereist.”

Feddo Westra , teamleider en bezorger bij Getir in Centrum en Oost: ‘Ik kom uit de horeca’ Beeld Eva Plevier

“Ik ben hier nu bijna zeven maanden mee bezig. We zijn begonnen op 25 mei. Je bent lekker buiten: dat is zo fijn! Gewoon lekker fietsen voor je werk. Dat was ik helemaal niet gewend. Ik heb mijn leven lang binnen gewerkt. Ik kom namelijk uit de horeca. Omdat ik niet het risico wilde lopen dat ik door corona steeds om de twee maanden zonder werk zou komen te zitten, besloot ik een carrièreswitch te maken. Ik ben begonnen als fietser en inmiddels werk ik als teamleider, al wil ik nog weleens op de fiets stappen. Gewoon omdat het zo lekker is. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam en het blijft heerlijk om door deze stad te fietsen.”

Aaran Cahill bezorger bij Gorillas in Buitenveldert: ‘Ruimte om door te groeien’ Beeld Eva Plevier

“School is niet echt iets voor mij. Ik heb mijn mbo 2 afgerond en toen vond ik het mooi geweest. Het is lekker dat ik gewoon in alle vrijheid mijn eigen geld kan verdienen. Dat lukt hier goed. Ik werk zo’n 32 uur in de week en heb ook al promotie gemaakt: inmiddels ben ik supervisor. Dat is een stap hoger dan bezorger. Het is wel lekker dat je hier de ruimte krijgt om door te groeien. Het komt ook wel goed uit dat ik al mijn hele leven in Amsterdam woon. Daardoor ken ik de routes en ben ik gewend aan het verkeer hier. Naast bezorgen ga ik veel naar de sportschool en game ik vaak met vrienden. Het fietsen voor je werk is daarbij een lekkere extra cardiotraining. Gelijktijdig ben ik aan het sparen voor mijn rijbewijs en misschien later nog een nieuwe pc.”

Jasper Boers, bezorger bij Flink in Oost: ‘Je maakt bijzondere dingen mee’ Beeld Eva Plevier

“Ooit werkte ik een keer tot laat. Rond vijf voor twaalf kregen we toen ineens een bestelling binnen. Het bleek een zwangerschapstest te zijn. De dame aan wie ik ’m overhandigde kwam wat gespannen over. Wat dat betreft maak je bijzondere dingen mee op de fiets. Ik werk sinds augustus voor Flink. Een leuke tijdsbesteding tijdens mijn tussenjaar. Ik ben best wel introvert van mezelf dus het is fijn dat je, wanneer je op de fiets stapt, even in je eigen wereld bent. Meestal luister ik dan met een oortje naar een podcast. Eén oortje natuurlijk: want ik moet het verkeer wel kunnen blijven horen. Na mijn tussenjaar wil ik geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Ik woon mijn hele leven al in Amsterdam . Het is tijd om verder te gaan kijken. Tot het zo ver is, is het fijn om hier te kunnen werken.”

Gideon Amponsah, bezorgen bij Zapp in Oost: ‘De klant besprong me van blijdschap’ Beeld Eva Plevier

“Ik doe dit naast mijn opleiding verkoper mode aan het ROC. Zapp is echt een fantastisch bedrijf om voor te werken. Het voelt echt een beetje als een grote familie. Ook krijg je er veel kans om door te groeien. Zo ben ik gepromoveerd tot leadrider en hoop ik na mijn opleiding me hier nog verder op te kunnen werken. Vroeger heb ik ook andere bezorgbaantjes gehad, maar bij deze manier van bezorgen merk je dat de klanten nog een stuk blijer met je zijn. Zo moest ik een tijdje terug boodschappen bezorgen bij een surpriseparty. Nou, dat heb ik geweten ook. De klant besprong me gewoon van blijdschap en begon me allemaal kusjes te geven. Superleuk om die vrolijkheid te zien natuurlijk.”