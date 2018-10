De pabo trekt weer meer studenten

Waar de hernieuwde interesse aan ligt, is niet in een woord te vatten, zegt Ramon Puras, decaan van de afdeling Onderwijs & Opvoeding op de HvA. "Het lerarentekort wordt natuurlijk veel besproken in de media."



Deels is de baanzekerheid voor leraren aantrekkelijk, maar volgens Puras speelt er ook nog iets anders. "Voor veel studenten is geld verdienen niet meer de belangrijkste drijfveer, ze zijn op zoek naar zingeving en zoeken dat in het onderwijs of de zorg."



Op de iPabo zagen ze vooral de deeltijdstudenten en de zijinstromers toenemen, een ontwikkeling die de analyse van Puras onderschrijft.



Toch had opleidingsmanager Kees Bakker van iPabo op meer studenten gehoopt. "20 procent haalt de toelatingstoetsen niet," zegt hij. Al is het voordeel daarvan dat er weinig uitval is. "Historisch laag," volgens Bakker.



Wanhopig

In de klas van Eva de Vries (19) op de pabo van de HvA is al wel iemand uitgevallen. Maar met vijf klassen eerstejaars zijn genoeg studenten over. Zij twijfelt in elk geval niet.



De droom sinds de basisschool om zelf juf te worden maakt ze nu waar. Werkdruk en discussies over salaris hebben haar niet afgeschrikt. Afgelopen week liep ze voor het eerst stage.



De vrienden van Koen Rosema (19) vonden zijn keuze voor de pabo apart. Maar hij is helemaal op zijn plek. En niet eens de enige jongen. "Er zijn er zeven in mijn klas."