De ‘ouwe, trouwe’ tram 25 komt terug

Beeld Floris Lok

Destijds was er het nodige protest toen de door velen geliefde tramlijn, die tot 2013 reed tussen CS en de President Kennedylaan, werd opgeheven. De lijn paste niet meer in het zich vernieuwende tramnetwerk en dubbelde op het grootste deel van het traject met andere lijnen. Ook de laatste jaren nog wordt er onder tramenthousiastelingen nog veel gesproken over de ouwe, trouwe 25.

De keuze voor de nieuwe lijn naar Amstelveen is nu dus gevallen op lijn 25. Dat heeft volgens een woordvoerder van het GVB te maken met de ‘cijferesthetiek’ van de lijnnummers. “De lijn 5, 15, 55 en 65 rijden hier al. Wat ook een rol speelt is dat de lijnen 25 en 26 in zekere zin op elkaar lijken omdat op beide trajecten in de toekomst gekoppelde trams gaan rijden. En beide lijnen hebben korte reistijden omdat er relatief weinig wordt gestopt. Bovendien vinden wij het mooi als er opeenvolgende nummers worden gebruikt. Daar komt bij dat wij mooie herinneringen hadden aan de oude lijn 25.”

Het GVB was vrij snel uit het nummer voor de nieuwe tramverbinding, zegt de woordvoerder. “We hebben wel andere nummers overwogen. Lijn 51 rijdt inmiddels door naar Sloterdijk en is een ‘metronummer’, dus die konden we hier niet voortzetten. En lijn 10 was geen optie omdat deze lijn vorig jaar nog in gebruik was: we voeren alleen oude nummers wanneer deze ten minste vijf jaar niet in gebruik zijn. En ook lijn 29 hebben we overwogen, maar dat is gelijk aan het netnummer van Uithoorn, dus dat is niet handig.”

Lees ook: