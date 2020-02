De Oscars van de reiswereld: ‘Het gaat in het leven om meer dan huur­ ­betalen’

Fotograaf en host van de avond Pie Aerts: “Wat is travel nou eigenlijk?” Met Mark Macintosh, hoofdredacteur Columbus Travel. Beeld Amaury Miller

We beginnen met een gembershotje. Welkom bij de Columbus Travel Awards, de Oscars van de reiswereld.

Nu zijn er daar wel meer van, van Oscars van. Ik ben voor deze rubriek nog eens bij de Oscars van equity global financing geweest. Maar de Columbus Travel Awards zijn in het Sir Adam Hotel, dan heb je altijd een hip streepje voor.

Naast me doet iemand een ijsblokje in zijn welkomstshotje. Dat belooft weinig goeds.

Ik nip.

Christus en zijn dienstmeid op een paard! ­Alsof ik op een stronk gember kauw, als pruim­tabak. Voor mij twee klontjes én bronwater.

We verplaatsen van de bar naar een klein zaaltje. Stoelen zijn er niet, wel een hoop awards in een hoop categorieën. Ik voorzie een lange avond

Pie Aerts, host van de avond, opent: “Wat is travel nou eigenlijk? Het wordt snel een ­containerbegrip. Net als sustainability.”

Een vraag van bezinning.

Daarna geeft hij definities van travel. Ergens geen naam hebben, leren dat vliegtuigvoedsel niet te vreten is, al je spaargeld opmaken, en de mooiste: het finetunen van jezelf.

Dan: “Laten we onszelf geen branche meer noemen, dat is zo’n lelijk woord. Laten we ­onszelf reiswereld noemen.”

Ik moet daar toch even over nadenken. Wat is het probleem met branche? Ik hoor wel ergere woorden, zojuist nog. Sustainability ­bijvoorbeeld, en gembershotje.

Ik leer weer een hoop. De wereld bestaat voor 55 procent uit stedelijke gebieden. De middenklasse wordt steeds groter, de helft is Aziatisch. Vijf miljard mensen zitten op social media, zes miljard hebben een mobiele telefoon.

Aerts: “Heel veel informatie is one click away, als je erover nadenkt.”

Ondertussen denk ik: travel, dát is pas een lelijk woord. Of community, want ook de Columbuscommunity kwam net voorbij.

We beginnen met de reisinfluencer van het jaar. Van de drie genomineerden is alleen ­Simone Wittgen aanwezig, de rest is – jawel – op reis. Tromgeroffel. De winnaar is Wittgen. Dat belooft nog wat voor de rest van de avond. ­Wittgen toont zich erg verrast.

We gaan verder met het reisinitiatief van het jaar. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, hoor ik. “We kunnen voor elke vliegreis een boom planten, we kunnen ook níet vliegen,” zegt de initiator van CampSpace, maar die ­verzorgt kampeerplekken in Nederlandse ­achtertuinen. Hij wint niet.

Er zijn meer prijzen.

Het is pauze.

We gaan verder.

Er zijn nog drie prijzen voor reisfotografie, in de categorieën publieksfavoriet, natuur en cultuur. Ik hoor ‘Facebook is leuk, maar daar ga ik niet voor, alleen likes’ en ‘de eendjes achter haar huis zijn Anita net zo lief als Marokko’, en ik schrijf dat allemaal op.

Ook weet ik nu hoe je plast in Siberië: in de sneeuw, zo snel mogelijk, terwijl je ondertussen rendieren wegtrapt, want er zit zout in je plas en daar zijn die beesten dol op.

Na afloop vraag ik aan Aerts wat eigenlijk het probleem is met het woord branche. Aerts: “Dat hoort meer bij de huishoudbeurs. In de ­reiswereld praten we over een wereld.”

“En over passie, wat mensen beleven. Het gaat in het leven om meer dan alleen de huur­ ­betalen,” zegt Mark Macintosh, hoofdredacteur van Columbus Travel, want die is erbij komen staan, maar ik heb mijn stukje inmiddels wel.

Wie hopen Ninette Neuteboom (USP Marketing), journalist Kita van Slooten en Marloes van den Bogaart (ook USP) dat wint? Neuteboom: “Ik mag niks zeggen, ik weet het al.” Beeld Amaury Miller

Prijsuitreiker Maurice Lede (3 op reis): “Reizen is mijn leven.” Prijswinnaar/fotograaf Albert van Meerakker: “ Ethiopië is koffie en koffie is Ethiopië.” Beeld Amaury Miller

HoneyGuide, winnaar reisinitiatief: Amanda de Nijs, Simone Wittgen, Servia van de Laak en Marijke van Heeswijk. Wittgen is ook reisinfluencer van het jaar: “Ik schrijf over plekken waar ik gelukkig van word." Beeld Amaury Miller

Better Places, winnaar reisorganisatie: Nynke Hoogma, ­Diede Hofhuis, Eileen Buitink, Linda Bezemer en Aster van der Wal. Beeld Amaury Miller

De verdwaalde jongens, genomineerd voor reisorganisatie, organiseren roadtrips in Kirgizië. Deelnemer Rick den ­Hartog: “Er is vaak maar één route, en soms maar één­ ­tankstation.” Met medeoprichter Yme Veenje. Beeld Amaury Miller