De Oriënt Express is even in Amsterdam: ‘Vervoer? Deze trein is showbusiness’

Een van de restaurants aan boord van de Oriënt Express. 'Sommige mensen moeten er net een beetje langer voor sparen.' Beeld Jean-Pierre Jans

Het is ineens allemaal zo functionéél, de Sprinters en intercity’s die aan- en afrijden. Keurige treinen, ideaal om grote massa’s mensen van A naar naar B te transporteren, maar zo zonder enige sjeu. Vervoersmiddelen op een woensdagochtend zijn het, niet meer, niet minder.

Terwijl om even over tien uur ’s morgens op perron 1 de fine fleur van het treinreizen langszij komt op station Haarlem – waar de Oriënt Express even verblijft omdat de trein in Amsterdam niet een perron twee nachten bezet kan houden. Voortgetrokken door een locomotief, dat dan weer wel. Maar de bijna vierhonderd meter trein die volgt brengt zelfs de meest praktisch ingestelde reiziger, de grootste vliegtuigaficionado, in vervoering. Personenvervoer over spoor, uit de tijd dat reizen nog een kunstvorm was.

Happy few

Wel een kunstvorm voor de happy few, dat is duidelijk. Dat was toen zo, in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, en dat is nu geen spatje minder. De Venice Simplon-Oriënt-Express vormt de bovenkant van de markt, in alle opzichten. Prijzen voor een nachtelijke rit naar Venetië: vanaf een kleine 3000 euro, maar de rekening kan oplopen tot een veelvoud daarvan. Het is overdaad, maar wel mooie overdaad.

Want kijk eens naar slaaprijtuig 3309, de oudste van het stel, gebouwd in 1926. Het houtwerk, allemaal origineel, schittert dat het een aard heeft: de twintig lagen lak zijn er niet door de eerste de beste vakman op aangebracht. In de luxe coupés – het zijn er drie die de gehele wagon in beslag nemen – is het zo mogelijk nog verfijnder. Een bed waar je nauwelijks níet even op kan gaan liggen, een zithoek met een klassieke canapé en een badkamer met douche. Wie het diner heeft gebruikt in een van de drie restaurants aan boord, treft bij terugkomst het bed opengeslagen aan.

Agatha Christie

Het is precies dit rijtuig overigens dat in februari 1929, als onderdeel van de iconische Oriënt Express, tien dagen kwam vast te zitten in een enorme sneeuwverschuiving zestig mijl buiten Istanboel. Een gebeurtenis waardoor Agatha Christie kennelijk zo geïnspireerd raakte, dat zij haar beroemde roman Moord in de Oriënt-Express erop baseerde. Je reinste treinporno dus.

Op donderdag, wanneer de trein vanaf Amsterdam CS vertrekt voor de terugreis naar Venetië, zal 60 procent van de beschikbare negentig plekken bezet zijn, zegt de Franse general manager Pascal Deyrolle. “Komend jaar willen we nog eens terugkomen, maar eigenlijk mikken we op drie keer per jaar een reis tussen Venetië en Amsterdam.”

Want de kansen voor het betere treinreizen keren, zegt Deyrolle. Het vliegtuig, die inmiddels ordinaire vorm van je verplaatsen, staat onder druk. Nachttreinen hebben de toekomst voor reizen over middellange afstanden. Hoe fijn is het om even voor de avondmaaltijd weg te rijden uit Amsterdam en de volgende ochtend gepikt en gesteven te arriveren in Venetië?

‘Deze trein is showbusiness’

Is het moeilijk, kaartjes verkopen voor zoiets exorbitants als een ultraluxe treinreis? Ja en nee, zegt Deyrolle. “Sommige mensen moeten er net een beetje langer voor sparen. Maar je krijgt er wel iets onvergetelijks voor terug. Ik verkoop geen reizen, ik verkoop herinneringen. Vervoer? Deze trein is showbusiness.”

Wat voor slag mensen boekt een ticket voor de Oriënt Express? Helaas, over klanten wordt natuurlijk niet gesproken. Hoewel het vogels van uiteenlopend pluimage zijn, zegt een van de medewerkers. “We ontvangen soms ook rijke Russen van een jaar of 20, 21. Geen idee hoe die aan zoveel geld komen.” In de juwelier aan boord kunnen zij bijvoorbeeld een gouden conducteursfluitje kopen voor een slordige 8000 euro.

Het is schitterend allemaal. Maar het blijft reizen per spoor: garanties zijn geldig tot het verlaten van het perron. De trein die dinsdagavond om 19.30 uur zou aankomen op CS kreeg om onduidelijke redenen te maken met een stevige vertraging. In plaats daarvan arriveerde de Oriënt Express pas tegen één uur ’s nachts in Amsterdam. Nu ja, er zijn slechtere plekken om vijfenhalf uur extra te moeten doorbrengen.