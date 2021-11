De optocht van de Sint belooft toch nog een feestje te worden – tenzij corona roet in het eten gooit

In Amsterdam is de gangbare vaartocht over de Amstel uitgebreid met een toer door de grachten, om zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen een glimp van de Sint op te vangen. Beeld ANP

De persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen gaf lucht, in elk geval in de longen van de organisatoren van de intocht van Sinterklaas. Demissionair premier Mark Rutte noemde de intocht zelfs nadrukkelijk als een van de evenementen waarbij de bezoekers geen QR-code hoeven te tonen. “Ik herkende meteen de inspanningen van Amsterdam om dat in Den Haag voor elkaar te krijgen,” vertelt voorzitter Edgar Peer van de stichting Sint in Amsterdam. “Ik weet dat burgemeester Halsema zich daar achter de schermen sterk voor heeft gemaakt. De boodschap was: we hebben als stad dringend behoefte aan iets leuks.”

En dat gaat volgende week zondag gebeuren. De woningprijzen zijn misschien verdubbeld in de stad, de kades storten in en de gasrekening is onbetaalbaar, maar Sinterklaas komt gewoon wuivend op een boot vol pakjes naar Amsterdam, net als in andere jaren. Het wordt een klassieke aankomst over het water, en dat is waarschijnlijk een zeldzaamheid dit jaar. De landelijke intocht van de Sint, een dag eerder, wordt in verband met corona net als vorig jaar afgewikkeld op het droge, met paleis Soestdijk als hoofdkwartier. In veel andere gemeenten is de intocht uitgekleed of zelfs helemaal afgeblazen.

In Amsterdam is de gangbare vaartocht over de Amstel uitgebreid met een toer door de grachten, om zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen een glimp van de Sint op te vangen. Daar komt enorm veel bij kijken, vertelt Peer. “Bij de voorbereidingen zijn tientallen mensen betrokken. Het is voor het eerst dat we dit doen. We hebben te maken met bruggen, sluizen, volgboten en rondvaartboten. Op sommige stukken gaan we tegen de vaarrichting in. De tocht door de grachten duurt twee uur, en alles is minutieus vastgelegd in een draaiboek. Het heeft iets van een militaire operatie. Het is heel spannend, maar ik denk dat het fantastisch wordt.”

Als vanouds

Na de vaartocht gaat Sinterklaas als vanouds aan wal bij het Scheepvaartmuseum. Daar is de ontvangst door de burgemeester, waarna de stoet naar het Marineterrein gaat voor een besloten evenement als alternatief voor de gebruikelijke rijtoer door de stad. “Het evenement heeft helaas een beperkte toegang, maar dat kon dit jaar gewoon niet anders,” zegt Peer. “Er is ruimte voor 750 kinderen en ouders. Zij mogen alleen binnen op vertoon van een toegangsbewijs en moeten bij de ingang ook een QR-code laten zien. Anders dan de intocht over het water geldt dit niet als doorstroomevenement.”

De hele klus moest ook nog eens in korte tijd worden geklaard. Nadat eerder dit jaar was besloten om af te zien van een intocht over water, kwam de stoomboot een maand geleden toch weer terug in beeld, op aandringen van de gemeente. “Er is de afgelopen vier weken heel hard gewerkt om dit voor elkaar te boksen. De intocht staat nu stevig in de steigers,” aldus Peer. “We moeten de komende week gebruiken om de laatste zaken te regelen. We hebben bij voorbeeld 3500 kilo strooigoed om uit te delen. Er kan dit jaar niet worden gestrooid, dus het moet worden verpakt en dat ook nog eens op een milieuvriendelijke manier.”

Vredesbesprekingen

De voorbereidingen verliepen ook nog parallel met de vredesbesprekingen tussen het bestuur en een groep opgestapte vrijwilligers met een belangrijke positie in de organisatie. Een onvrede die al langer sluimerde kwam tot uitbarsting na het voorstel van het bestuur om Sinterklaas dit jaar in de Johan Cruyff Arena te ontvangen. Op verzoek van de gemeente ging voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer in gesprek met de strijdende partijen, maar een tijdelijk staakt-het-vuren bleek het maximaal haalbare. Afgesproken is om, zodra de Sint zijn hielen weer heeft gelicht, verder te praten over de toekomst.

Dat is een zorg voor later. De komende week zullen met name de coronacijfers met argusogen worden gevolgd. Het demissionair kabinet heeft aangekondigd bij stijgende aantallen besmettingen komende vrijdag met aanvullende maatregelen te zullen komen. Peer: “Als voormalig arts maak ik me wel zorgen over de ontwikkelingen. Als de cijfers blijven stijgen, is het niet ondenkbaar dat het kabinet vrijdag alsnog een streep haalt door de intocht of nieuwe beperkingen oplegt. In dat laatste geval kunnen we afschalen, daar is in het draaiboek rekening mee gehouden. Die onzekerheid, daar zullen we dit jaar mee moeten leven. Het is niet anders.”