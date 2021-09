De opdracht kwam uit Urk: waarom moest Vincent Jalink dood?

Justitie bouwt aan een tweede strafzaak over de liquidatie van crimineel Vincent Jalink in mei 2016. Hoe een opdracht tot een ontvoering uitmondde in een onderwereldmoord.

Vincent Jalink is net naar de kapper geweest, op 27 mei 2016. Vervolgens heeft hij zijn zoontje van 9 jaar opgehaald bij oma. Nu rijdt hij in zijn Porsche Cayenne zijn straat in, de Klipperweg in Diemen. Zijn auto past in het imago dat hij graag hooghoudt: dat van geslaagd ondernemer. Hij heeft een reclamebureau en een bedrijfje in de thuiszorg. In Amsterdam-Zuidoost staat hij ­bovendien te boek als organisator van feesten.

Hij heeft echter ook een donkere kant. Zo is hij in het verleden veroordeeld voor witwassen en lopen er nog zaken rond verdenkingen van plofkraken en drugsbezit. Hij rekent bekende criminelen tot zijn intimi. Vanwege zijn reputatie in het criminele milieu rijdt de politie hem voortdurend klem – een ergernis waarover hij zich begin 2016 uitputtend beklaagt tegenover Het Parool.

Als hij deze avond rond 22.00 uur zijn auto voor zijn woning in Diemen parkeert, komt een man op de auto afgerend. Bewakingscamera’s aan zijn huis registreren zeven schoten. Daarna klinkt gegil van het zoontje. Het kind is na de schoten uit de auto gesprongen en wil zijn vader te hulp schieten. Hij gooit een steen naar de schutter. Als die zijn wapen op het kind richt, schrikt het. “Sorry, sorry.” De man die zijn vader heeft neergeschoten, maakt zich uit de voeten.

Een uur na de schietpartij overlijdt Jalink in het ziekenhuis.

Vissen naar cocaïne

De schutter wordt tien maanden later aan­gehouden en is begin vorig jaar veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf. Daarmee is de kous voor justitie allerminst af, want een belangrijke vraag staat nog altijd open. Waarom moest Vincent Jalink dood? En van wie?

Een begin van een antwoord ligt verscholen in een tip die het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, vier maanden na de moord op Jalink krijgt. ‘Vlak voor diens liquidatie had Vincent Jalink een groot conflict met een man uit Urk. Het conflict ging over een investering in een cocaïne­transport, die door Jalink niet is terugbetaald.’ Volgens de TCI wordt met ‘de man uit Urk’ de 53-jarige Andries K. bedoeld.

Eind 2016 wordt die Urker visser verhoord. Hij zegt Vincent Jalink inderdaad te kennen. Hij vertelt dat hij hem in 2014 heeft ontmoet toen hij, met zijn toenmalige werkgever, in Marokko was ‘om iets te bekijken’. Hij vond Jalink destijds ‘een dubieuze man’.

De politie ziet dat anders. Die vermoedt dat de ontmoeting in Marokko draaide om een op te zetten cocaïnetransport, waarbij Urker vissers zouden investeren en Jalink de ‘blokken’ zou ­leveren. Als Andries K. eind 2016 wordt verhoord, beschikt de recherche al ruim een jaar over informatie dat hij onderdeel uitmaakt van een groepje Urker vissers dat zich bezighoudt met het op zee opvissen van pakketten cocaïne, die ten noorden van de Waddeneilanden van ­internationale containerschepen zijn gegooid.

Volgens die informatie bestaat de groep verder uit Leendert R., die horeca en een zalmrokerij op Urk bezit, Ferry B. uit Wieringerwerf en ­Johannes N., eigenaar van de viskotter Z181. Bij hun drugssmokkel werken de mannen samen met de Amsterdamse crimineel Muhammed S.

In juni 2017 wordt hard bewijs gevonden voor die verdenking, als de Urker viskotter Z181 de haven van Harlingen binnenloopt en de opsporingsdiensten tijdens een doorzoeking aan boord 261 kilo cocaïne aantreffen. In de rechtszaak die volgt, zegt schipper Johannes N. van de Z181 dat hij ernstig is bedreigd door Amsterdamse criminelen.

Misverstandje

De vissers worden voor hun rol bij de smokkel in het voorjaar van 2018 veroordeeld tot straffen oplopend tot zes jaar. Niet lang nadat het vonnis in die zaak is uitgesproken, legt ‘een anonieme bedreigde getuige’ bij het Openbaar Ministerie een reeks verklaringen af over de moord op ­Vincent Jalink.

Hij bevestigt dat de oorsprong van de liquidatie ligt in een conflict over een cocaïnedeal ­tussen de Urker vissers en Jalink. Volgens de ­getuige was Andries K. de tussenpersoon van ‘een blanke man, die zou investeren in de partij cocaïne’. De politie denkt dat met ‘de blanke man’ Urker ondernemer Leendert R. wordt bedoeld. Jalink was, volgens de verklaringen, van plan de man op te lichten. Bijna twee maanden nadat één miljoen euro aan Jalink was overhandigd, had die nog steeds niet voor de cocaïne ­gezorgd.

Daarop zou Ferry B. namens de Urker visser contact hebben gezocht met de Amsterdammers met het verzoek Jalink te ontvoeren, om hem zo te bewegen het geld terug te geven.

De geheime getuigenis vindt steun in onderschepte berichten tussen een aantal sleutel­spelers in de zaak. Daarin valt te lezen dat ­Muhammed S. op 25 juni 2015 aan Naoufal F. vraagt of Jalink wellicht kan worden ontvoerd in de Bijlmer. Voor twee ton. Of is het wellicht handiger hem om te brengen? ‘En zeggen dat die Vinni ging tegenstribbelen. Misverstandje gewoon en hun 150 laten betalen.’

‘Ze zijn gek 2 T (twee ton) voor meenemen’, schrijft de gebruiker van de versleutelde Blackberry die de recherche aan Naoufal F. koppelt. ‘Beter die misverstandje dan’. Daarmee is ­Muhammed het eens. Volgens hem is het uiterst onzeker dat Jalink bij een ontvoering over de brug zal komen met het geld. Bij een moord ­krijgen de opdrachtgevers 50.000 euro korting. ‘Misverstandje dat is die zekerheidje’, schrijft Muhammed S. volgens justitie.

Daarmee is het lot van Jalink bezegeld. ‘Safie (klaar) dan fixen we dat’, schrijft Naoufal. ‘Maar ze moeten wel gaan tikken dan bro. Niet zeggen dat was niet de afspraak of die bla’.

Moordmakelaar

Vanaf dat moment leeft Vincent Jalink in ­geleende tijd. Even nog lijkt hij de dans te ontspringen als de beoogde moordenaars worden aangehouden na een mislukte liquidatie in Diemen. ‘Die gasten waren laatst geveegd’, schrijft Naoufal F., ‘maar ze gaan er nu weer op zitten!’

Als Naoufal F. op 7 april 2016 wordt aangehouden in Ierland, stopt de communicatie tussen Naoufal F. en Muhammed S. Desondanks lijkt het moordplan gewoon te worden doorgezet door bekenden van hen uit Amsterdam-Zuidoost. Elf dagen later vraagt rapper Jason L., alias ‘JayJay’ of ‘DjagaDjaga’: ‘Die Vinny, is hij nog heet?’ Jason L. zit inmiddels een celstraf van 18 jaar uit voor zijn rol bij een andere liquidatie, in de Bijlmer. Hij lijkt volgens de politie zo te ­informeren of de mensen die door Jalink zijn bestolen, hem nog steeds willen pakken.

Dat is brisant, omdat Jason L. en Jalink elkaar al lang en goed kennen. De avond voor zijn dood zit Jalink, samen met zijn vriendin, in het Van der Valkhotel in Akersloot. Na middernacht voert Jalinks vriendin een WhatsAppgesprek met Jason L. Als ze schrijft dat ze in het ‘vdv’ zit, vraagt Jason met wie ze daar is. Met ‘Vinnie’, schrijft ze. Vroeg in de volgende ochtend schrijft ze dat ze nog steeds in Akersloot is. Om elf over negen vraagt Jason L. waar ‘Vinnie’ is en om iets over half twaalf vraagt hij of ze weer thuis zijn.

Heeft Jason L. iets met de moord op Jalink te maken? De recherche vermoedt het, maar kan het niet hardmaken. Jason is een goede bekende van Jalink, maar ook van Naoufal F. Daarnaast is hij bevriend met de man die door de recherche wordt beschouwd als de moordmakelaar. De theorie van het Openbaar Ministerie is dat hij een van de mannen is die de moordopdracht op Jalink hebben aangenomen en doorgezet naar de uitvoerders nadat Naoufal F. vast was komen te zitten. Keihard bewijs voor die hypothese ontbreekt vooralsnog, niettemin lijkt het OM erop gebeten bij de moord op Jalink niet alleen de uitvoerders, maar ook de vermoede opdrachtgevers achter de tralies te krijgen.