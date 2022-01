De Oostlijn voldoet nog niet aan de eisen, maar blijkt wel veilig genoeg

De Oostlijn voldoet qua brandveiligheid officieel nog steeds niet aan alle eisen, maar er kan wel verantwoord worden gereden. Dat blijkt uit extra onderzoek door een onafhankelijk bureau.

De gemeente zit met de handen in het haar over de nog niet goedgekeurde veiligheidssystemen van de metrolijn. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries voldoet Amsterdam weliswaar niet aan de eisen, maar biedt een aangepast veiligheidsconcept waarbij alle risico’s in kaart zijn gebracht, voldoende zekerheid. Daarom blijft de ‘gedoogsituatie’ voorlopig in stand.

Volgens De Vries blijkt uit het recente onderzoek dat het risico op slachtoffers bij brand in de metro of op de stations van de Oostlijn niet groter is dan wanneer wel precies aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet zou zijn voldaan.

Gedoogsituatie

In 2020 kwam aan het licht dat meerdere stations niet voldoen aan de veiligheidseisen als er een calamiteit plaatsvindt. Ook bleken er onvoldoende brandveilige metro’s te zijn om de dienstregeling strikt volgens de veiligheidsregels te kunnen uitvoeren. Toenmalig wethouder Sharon Dijksma sprak met toezichthouders af dat er een tijdelijke gedoogsituatie moest komen.

Uit een analyse door Crisislab blijkt nu de brandveiligheid ‘ruim binnen de veiligheidsnormen’ ligt, aldus De Vries in een brief aan de gemeenteraad. ‘Door lopende werkzaamheden aan de systemen is een complete certificering nu nog niet mogelijk. (…) In het komend jaar moet er nog hard worden gewerkt aan het afronden van de werkzaamheden benodigd voor certificering.’

Nieuwmarkt meest veilig

Volgens onderzoeker Ira Helsloot is gekeken naar het metrosysteem als geheel. “De veiligheid bleek in het gerenoveerde metrosysteem aanmerkelijk hoger dan eerdere inschattingen aangaven. Het is voor ons wel verrassend dat station Nieuwmarkt, dat eerder een probleemstation leek te zijn, nu het meest veilige station blijkt te zijn.”

In de berekeningen wordt uitgegaan van ‘het individuele risico op overlijden’ door een brand in de metro. Regelmatige reizigers lopen een gemiddeld risico op overlijden van eens in de 833 miljoen jaar.

Eén op een miljoen

Wel wordt er van uitgegaan dat brandende metro’s altijd kunnen doorrijden naar het volgende station en niet stranden in de metrobuis. Actiegroep De Bovengrondse betwist dit safehavenprincipe. Dat principe kwam er noodgedwongen, omdat in de tunnels tussen de stations te weinig ruimte is voor een veilige evacuatie.

In het onderzoek staat dat het ook voorstelbaar is dat een brandende metro aankomt op een station terwijl op het tegenoverliggende perron een metro stilstaat waar mensen uitstappen. Doordat dan te veel mensen snel het station moeten verlaten, is de kans op dodelijke slachtoffers dan één op een miljoen.

Het systeem dat zorgt voor de afvoer van rook en warmte is niet ontworpen met het oog op heel grote branden. Wanneer de ventilatie niet werkt, zijn in dat geval 80 tot 90 slachtoffers te verwachten, stellen de onderzoekers. Als er tegen de procedures in twee treinen tegelijk stoppen, zouden 300 slachtoffers kunnen vallen in de spits, ook bij functionerende afvoer. Er wordt van uitgegaan dat dit soort branden zich eens in de 60.000 jaar voordoet.