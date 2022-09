De onderhandelingen beginnen: kan de stad wel de groepen helpen die door het ijs dreigen te zakken?

Maandag gaan de Amsterdamse wethouders op heidag om te onderhandelen over de begroting van volgend jaar, een week nadat in Den Haag de landelijke begroting is uitonderhandeld.

Op het stadhuis heerst onvrede over de kabinetskeuzes. Geen echte oplossingen voor het koopkrachtverlies en de energiearmoede en een breed geleefd gevoel dat daardoor de gemeente de klappen moet opvangen van inwoners die financieel door het ijs zakken.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede, PvdA) is daarom uit de startblokken geschoten met optredens bij Buitenhof en EenVandaag en brandbrief na brandbrief richting Den Haag. Alleen een noodplan armoedebestrijding uit Den Haag gaat mensen écht helpen, is haar boodschap.

Wrang is het dan dat juist Amsterdam strenger is geweest bij de uitkering van de energietoeslag dan strikt noodzakelijk. Heeft u een laag inkomen en een kleine spaarbuffer van iets meer dan 6000 euro? Geen energietoeslag voor u. En dat terwijl armoedeminister Carola Schouten (ChristenUnie) zei dat die vermogenstoets niet hoefde.

Oeps. Opeens leek het rechtse Rijk ruimhartiger dan het linkse Amsterdam.

Uit de Stopera kwam diezelfde dag tegengas. Zo werd benadrukt dat Amsterdam juist aan een grotere groep energietoeslagen uitkeerde dan de doelgroep van de landelijke overheid, omdat er anders berekend wordt wie onder de minimumgrens valt. En de vermogenstoets op de energietoeslag wordt voortaan geschrapt.

Het Parool kreeg ondertussen mailtjes van Amsterdammers die zich bedrogen voelden. Terecht, in een in eerste instantie uitgebrachte informatiefolder stond dat het vermogen niet mee zou tellen en dus hadden velen gehoopt op de 800 euro die tot nu toe is uitgekeerd. Dat geld krijgen ze niet alsnog. Moment voorbij, loket gesloten.

Het is een slecht beeld, vlak voor een winter waarin een groeiende groep Amsterdammers uit armoede de verwarming niet of nauwelijks aan zal zetten.

Iedereen weet dat de landelijke energietoeslag de problemen niet oplost. En dat alle snelle pogingen om verlichting te bieden die Moorman aandraagt, zoals de korting op de aanschaf van een energiezuinige wasmachine, niet opwegen tegen het tempo waarop veel Amsterdamse portemonnees leeglopen.

De treurige realiteit is dat we dit najaar met een kabinet zitten waar op korte termijn niet veel van te verwachten valt en een gemeente die slechts pleisters plakt.

Belangrijk is dan ook hoe de begroting volgend jaar eruit gaat zien. Op tafel liggen maandag bezuinigingen, een enorme berg ambities en investeringen, terwijl ook gekeken moet worden of komend jaar de minima én de middenklasse enige financiële verlichting kunnen worden geboden.

Dat is geen muntjesgeschuif, maar pure politiek. Ruimte voor hobbyprojecten is er niet en elke potentiële lastenverzwaring of -verlichting moet bediscussieerd.

Afgelopen week waren de eerste commissievergaderingen, waar raadsleden goed uitgerust leken. Mooi, want die energie hebben ze hard nodig. Doet het college onder leiding van Moorman echt alles om bijvoorbeeld de groep te helpen die niet onder de armoederegelingen valt, maar de kosten keihard ziet oplopen?

