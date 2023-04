De ombudsman doet het pas goed als wethouders en burgemeester af en toe flink woest op hem worden

De gemeente handelt onbetrouwbaar, ondermijnt de Amsterdamse markten en praat denigrerend over marktkooplui, aldus onderzoek van ombudsman Munish Ramlal. “Doe er wat mee!” zei hij deze week in de raadscommissie.

Wat volgde was een bekend patroon: er komt kritiek op de ambtelijke organisatie, de wethouder gaat voor de ambtenaren staan, de oppositie vindt dat de wethouder conclusies niet serieus neemt, de wethouder vindt meer onderzoek nodig en ondertussen draait de wereld door zoals die daarvoor al deed.

Als ombudsman is Ramlal sinds anderhalf jaar pleitbezorger van alle Amsterdammers met klachten over de gemeente. Hij komt uit Rotterdam, wat hij een groot voordeel vindt; hij heeft geen netwerk hier en is hier niet om vriendjes te maken. Dat lukt aardig, verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki reageerde zeer koel op zijn bevindingen.

Gelukkig maar, de ombudsmannen hebben een goede traditie opgebouwd als luis in de pels van het Amsterdamse gemeentebestuur. Je doet het niet goed als wethouders en burgemeester niet af en toe flink woest op je worden.

Zo is van de voorganger van Ramlal, Arre Zuurmond, bekend dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan hem nog wel eens achter gesloten deuren uitkafferde na kritische rapporten over de binnenstad. Moe van het ‘bureaucratisch judo’ stopte Zuurmond op een gegeven moment met de grote hoeveelheid aan rapporten.

Hij besloot het anders te doen. Zo huurde hij een appartement op de Wallen, waarna hij van een wetteloze jungle en een handhavingscrisis sprak, dit keer tot woede van Halsema. “Ik heb hem gebeld en gezegd dat hij misschien eens in Somalië moest gaan kijken,” reageerde Halsema toen.

Ze gingen op verzoek van Zuurmond in De Balie in gesprek, waaruit bleek dat Halsema aanstoot nam aan de kwalificaties, maar de onderliggende analyse in grote mate deelde. Zuurmond werd vervolgens op dit thema een kritische meedenker en Halsema omarmde zijn werk alsnog.

Rond Ramlal klinken bestuurlijke irritaties over zijn vele rapporten: te grote woorden, heet het. Conclusies zoals onbetrouwbaar bestuur brengen een wethouder meteen in problemen als deze de conclusie omarmt. Ook verwees de ombudsman naar Diemen als voorbeeld van goede dienstverlening, maar is dat wel te vergelijken met het veel grotere Amsterdam?

Daar hoeft Ramlal, tot nu toe onverstoorbaar in zijn werk, zich niets van aan te trekken. Het is ook niet aan hem om oplossingen aan te dragen, maar om het college een spiegel voor te houden.

De vraag is wel of Ramlal iets kan bedenken om zijn gestrekte been te behouden én zijn conclusies onontkoombaar te maken op het stadhuis. Anders loopt Ramlal, net als Zuurmond in eerste instantie, het risico dat zijn rapporten tegen de bestuurlijke muren van de Stopera doodslaan.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: