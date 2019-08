De ober wordt steeds vaker vervangen door een app

Het tekort aan horecapersoneel jaagt het gebruik van bestelapps aan. Vooral in zaken met een groot terras vervangt de mobiele telefoon de traditionele ober die de bestelling komt opnemen.

“Je moet het zo zien, eigenlijk kan de ober door onze app weer een echte gastheer zijn, in plaats van rennen tussen de bar en de tafels,” zegt Franc van der Linden, mede-eigenaar van de bestelapp Butlaroo. Hij weet het mooi te vertellen. Op steeds meer tafeltjes in Amsterdamse bars en restaurants staat een kaartje of sticker met een QR-code van Butlaroo, of een van de concurrenten zoals Jamezz.

Zoals met zoveel apps lijkt het idee erachter doodsimpel. In plaats van een ober die een bestelling opneemt, voert de gast die bestelling zelf in via de app of de website van het café, met toevoeging van het tafelnummer. De betaling kan worden voldaan via iDeal, waarna even later een medewerker de bestelling komt brengen.

Sneller voor de gasten, efficiënter voor de ondernemer en een geringere werkdruk voor het personeel, is de gedachte. “Dit werkt vooral in grote zaken, in kleinere restaurants waar persoonlijke omgang erg belangrijk is, hebben wij geen functie,” zegt Alex van der Werf van Jamezz.

De app is ook een prettig hulpmiddel bij het overwinnen van taalproblemen, voor wie zich bijvoorbeeld stoort aan Engelssprekend personeel. “Butlaroo kan in zeven verschillende talen bestellingen verwerken, automatisch bepaald door de taal die staat ingesteld in de telefoon van de gast,” zegt Van der Linden trots.

Grotere omzet

Jamezz werkt op dit moment samen met gerenommeerde partijen als Strand Zuid, het terras van Vondelpark3 en Carré. Bij dit theater kunnen gasten zelfs voor aanvang van de voorstelling alvast een pauzedrankje bestellen en af­rekenen, zodat zij dan niet hoeven te wachten. Butlaroo is te gebruiken in sommige vestigingen van ketens als Loetje en La Cubanita.

De groeiende populariteit van de bestelapps lijkt in eerste instantie vooral over de rug van het bedienend personeel te gaan. Zij zijn immers alleen nog nodig om bestelling af te leveren, de bulk van het werk van de bediening.

Toch bezweren de bedenkers van de apps dat het uitsparen van de kosten van horecapersoneel niet het voornaamste doel is van hun app. “Vanuit de gast gezien bespaart het vooral tijd, omdat ze meteen kunnen bestellen,” zegt Van der Werf. “Daarnaast werkt de app vooral omzet­vergrotend, wat weer meer werk oplevert. De ober die je op het terras uitspaart, is elders nodig om de extra bestellingen op te vangen die door het gebruik van de app binnenkomen.”

Lagere werkdruk

Dat beeld wordt bevestigd door Edwin Vlek, sectorbestuurder van FNV Horeca. Hij herkent de groeiende vraag naar bestelapps bij horecabedrijven, maar maakt zich niet meteen zorgen. “Door het enorme personeelstekort in de horeca leiden de bestelapps niet tot verdringing. Het is een technisch hulpmiddel dat juist helpt bij het verlagen van de werkdruk. En doordat er via een app meer bestellingen kunnen worden verwerkt bij onderbezetting, zijn er meer handen nodig aan de bar.”

Eigenlijk voert de gast met een bestelapp een personeelshandeling uit en zou hij een deel van het voordeel terug moeten krijgen. Volgens Van der Werf heeft een van zijn klanten de prijzen op het terras daarom verlaagd voor gasten die gebruikmaken van Jamezz.

Dat lijkt overigens niet de algemene praktijk te zijn in de branche, beaamt Van der Linden. “Of het oneerlijk is dat een biertje niet goedkoper wordt? Tja, er zijn wel meer dingen oneerlijk in het leven.”

Het kan zelfs nog efficiënter: via Butleroo is er ook een functie beschikbaar waarin de gasten een sms’je krijgen als zij hun bestelling kunnen ophalen aan de bar. Toch ziet vakbondsman Vlek het niet snel gebeuren dat de ober helemaal verdwijnt. “Een app kan niet vragen of er bijgeschonken moet worden als de glazen leeg zijn. Horecawerkgevers zullen dus altijd een mix toepassen.”