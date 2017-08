De Oba heropent: opgefrist en met meer capaciteit

De stap van de zalen met een capaciteit van 25 naar de theaterzaal met 270 plaatsen, was te groot.

"Elke keer als er een grote groep voor het theater binnenkwam dacht de gewone restaurantbezoeker: wie zijn al die mensen en wat doen ze hier?"



"En als het publiek uit het theater kwam, waren we net het restaurant aan het opruimen, en dan dachten die mensen: mogen we nog blijven of moeten we nu weg?"



Grotere capaciteit

Berendse wijst naar de 'oude' trap. "Daar ga je naar het restaurant," zegt hij, en wijzend naar de nieuwe trap. "Zo ga je naar het theater. Dat is een van de grote maatregelen. Publieksstromen beter scheiden en bedienen. Ook de tweede grote maatregel die is genomen heeft daarmee te maken."



"De vergaderruimtes zijn sinds de opening in juli 2007 permanent overboekt. Een van de redenen voor de verbouwing - die we doen met de oorspronkelijke architect Jo Coenen - is dat we de capaciteit gaan vergroten. Het gebouw was gemaakt voor individuen en grote groepen. Het was nooit goed ingericht op kleinere groepen. De stap van de vergaderzalen met een capaciteit van 25 naar de theaterzaal met 270 plaatsen, was te groot."



Hij loopt naar een hoek van de etage. "We hebben geprobeerd in het gebouw die tussengebieden op te vullen. Vanaf de tweede tot en met de zesde etage , dus in elke noordoosthoek, komen twee kleine vergaderzalen. Een voor acht tot tien man en een zaal voor tien tot maximaal zestien mensen. Daar is grote vraag naar bij allerlei instellingen, huiswerkklassen en noem maar op."



Zaal over twee etages

Op dezelfde verdieping wordt een wand weggehaald en waar drie grote vergaderzalen waren, zijn er straks vier. Daarvoor moest wel de ronde, iconische Mulischzaal sneuvelen. Die verhuist naar de 'literaire', tweede etage. De vier zalen krijgen grootse namen: Singelzaal, Herenzaal, Keizerszaal, Prinsenzaal.



Ook komt er, over twee etages verdeeld, een middenzaal; de Forumzaal, om het gat tussen de grotere vergaderzalen en het OBA-theater op te vullen. "Met een balkon, en een tribune, voor tachtig, negentig personen. Dit wordt ook het hart van de literaire activiteiten."



De iconische trap en de vier vergaderzalen moeten op 4 september worden opgeleverd. En dan is er nog een aantal projecten die pas in december worden afgerond. De grote monumentale, houten wand met grote vakken aan de linkerzijde die nu nog niet zo wordt benut, wordt de Wereldbibliotheek.