De Noord/Zuidlijn is geopend

Amsterdam heeft de Noord-Zuidlijn nodig. Een beetje meer zuurstof voor alle Amsterdammers. Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer)

Kansen

Halsema zei in haar toespraak dat de Noord-Zuidlijn mensen bij elkaar brengt. "De nieuwe lijn biedt kansen maar heeft ook veel gevraagd van de stad en de Amsterdammers.'' Zo liep de bouw veel vertraging op en vielen de kosten, 3,1 miljard euro, twee keer zo hoog uit als begroot. Dieptepunt waren de verzakte huizen op de Vijzelgracht in 2008.



Voorafgaand aan de opening stipte cabaretier Martijn Koning nog even de pijnpunten aan over de totstandkoming van de metrolijn. "Ik zie wat tranen bij de bouwers, die hadden nooit verwacht hierbij nog aanwezig te kunnen zijn. Ze kunnen nu in vrede sterven,'' grapte hij.



Hoogwaardig ov

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) bracht op station Noord een toost uit op de nieuwe metrolijn. "Amsterdam heeft de Noord-Zuidlijn nodig,'' zei ze. "De stad groeit en we moeten blijven investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. De Noord-Zuidlijn is daar een perfect voorbeeld van.'' Doordat straks 121.000 reizigers per dag gebruikmaken van de lijn en onder de stad door reizen, krijgt Amsterdam volgens haar ook wat meer lucht. "Een beetje meer zuurstof voor alle Amsterdammers.''



De bouw duurde ruim vijftien jaar. Reizigers kunnen voortaan in een kwartier met de metro van Noord naar Zuid, of andersom. Hoewel de dienstregeling zondagochtend ingaat, kunnen belangstellenden zaterdag al een gratis ritje maken.