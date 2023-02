De NIX factor: ‘Mensies’ met het stemgeluid van een kraai

Donnie presenteert De Nix Factor. Beeld Talpa

‘Kan jij helemaal niks? Meld je dan nu aan!’ Met die oproep zocht SBS6 kandidaten voor een nieuw Talpaprogramma op zaterdagavond. Lips vond het origineel. Of hadden we iets gemist en gaat het bij Talpa altijd zo? (Eindelijk een plausibele verklaring voor de meningenkakofonie in HLF8.)

Voor De NIX factor gingen radiopresentatoren Wietze de Jager en Klaas van der Eerden op zoek naar de slechtste zangstem van het land. Ze hadden een weddenschap met Sunnery James en Ryan Marciano, twee wereldvermaarde danceproducers die er heilig van overtuigd zijn dat ze met elke zanger een hit kunnen scoren. De radiomannen wilden het hen moeilijk maken en zochten stemmen die door merg en been gaan.

Daarmee leken we als kijkers twintig jaar terug in de tijd bij de audities van oer-talentenjacht Idols, waar wannabepopsterren in hun hemd werden gezet door hun hemeltergende audities op primetime uit te zenden. Was SBS6 terug bij af nadat John de Mol met de draaiende stoelen van zijn wereldwijde succesnummer The Voice juist had gekozen voor de pure muzikant?

Presentator Donnie haastte zich om te beloven dat dit geen afzeiktelevisie zou worden. Anders dan bij Idols maakten de kandidaten zich geen illusies. Of zoals Donnie zei: ‘die mensies’ weten maar al te goed dat ze het stemgeluid van een kraai voortbrengen. Eén kandidaat werd zodra ze thuis ging zingen aangevlogen door haar kat.

De stem van Selina spande de kroon en toch wisten de producers er nog wat van te maken. Geen afzeiktelevisie dus, integendeel. De radio-dj’s wonnen de weddenschap, maar Selina staat toch maar mooi op Spotify met haar liedje. Verder vond Lips het een programmaatje van niks, maar de schrik op het gezicht van de producers toen ze Selina’s zangstem voor het eerst te horen kregen, was onbetaalbaar.

