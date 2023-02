De nieuwste techno is sneller, harder en jonger – met dank aan sociale media: ‘Niemand oordeelt hier, dat is fijn’

Technofeest Verknipt op het Hembrugterrein in Zaandam; de gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt rond de twintig jaar. Beeld Dingena Mol

“De eerste keer na corona ging ik naar een technofeest en was ik helemaal verkocht,” vertelt de 19-jarige Mariska Keizer uit Enkhuizen. Samen met haar vriend, die ze ruim een jaar geleden op datzelfde feest leerde kennen, is ze in het eerste weekend van februari naar het Hembrugterrein in Zaandam gekomen voor technofeest Verknipt.

Waar de gemiddelde leeftijd op house- en technofeesten zoals Awakenings of Loveland wat hoger ligt, is die op Verknipt rond de twintig jaar. Dat valt bij aankomst op het terrein ook op. In de rij zie je bijna niemand die ouder is dan dertig en bij de kiss-and-ride worden enkele bezoekers nog afgezet door hun vader of moeder (waarbij af en toe zelfs nog een ongemakkelijke afscheidskus wordt gegeven).

Ook is de muziek hier net wat anders. Meer vocals, maar vooral in het tempo van de techno ligt het grote verschil. Het gaat er (nog) een stuk sneller en harder aan toe dan op de technofeesten die al sinds jaar en dag meedraaien. Een klassieker als The Bells van Jeff Mills was midden jaren negentig hard met 138 beats per minute, hier halen ze makkelijk de 145 met uitschieters naar 155. Voor de oudere generatie technoliefhebbers is dat, buiten dat ook sommigen hier een pilletje slikken, even wennen. Zij associëren de muziek met hardstyle of gabber en vinden het vaak geen techno.

En er draaien veel jonge dj’s die vaak in coronatijd een fanschare hebben opgebouwd via TikTok en Instagram. Hier dus geen Nederlandse oudgedienden die hun sporen in de techno hebben verdiend zoals Joris Voorn, Benny Rodrigues en Dimitri, maar artiesten als Cynthia Spiering, DIØN, DYEN en Anxhela die vaak niet veel ouder zijn dan het publiek en soms pas net begonnen zijn met draaien.

TikToktechno?

Op muziekplatform 3voor12 werd de nieuwe stroming al TikToktechno genoemd, maar daar doe je de muziek echt tekort mee, zegt Mer Hajbarati (34), mede-eigenaar van Verknipt. “Dat het TikToktechno wordt genoemd is omdat de doelgroep daar veel op zit,” zegt hij.

Keizer vindt TikToktechno als naam voor het nieuwe subgenre ook te kort door de bocht, al heeft het platform wel een grote invloed, beaamt ze. “Ik kijk op TikTok naar filmpjes van feesten en dj’s. En ik kijk naar de outfits die mensen dragen,” legt ze uit. “Sociale media zijn daarmee wel belangrijk voor deze muziek.” Zelf draagt ze net als veel andere meiden een weinig verhullende zwarte outfit waarmee ze zo naar een technofeest in Berlijn zou kunnen. “Ik loop hier halfnaakt, maar krijgt vaak te horen: wat een leuke outfit. Niemand oordeelt hier, dat is fijn.”

De 20-jarige Britt Meijer, die met de trein en bus vanuit Doetinchem naar Zaandam is gekomen, kijkt ook vaak TikTok- en Instagramfilmpjes van feesten als Verknipt. “Ik zie daar nieuwe dj’s die ik dan ga volgen en dan wil ik ook naar feesten waar ze draaien. En ook outfits check je daar. Op Verknipt zie je bijvoorbeeld meer de Berlijnoutfits.” Daarmee doelt ze op veel zwart, leer en soms zelfs tuigjes.

Voor het eerst naar festival

Om die TikToks te maken huurt Hajbarati content creators in, zoals de 24-jarige Opal Dana uit Amsterdam die ook voor Awakenings werkt. “Wat op Instagram werkt, hoeft niet te werken op TikTok, want de spanningsboog is daar veel korter,” legt zij uit. “En het lijkt makkelijk om met je iPhone een filmpje te maken, maar je moet goed nadenken waar je het beste licht vandaan kan halen om een filmpje te maken.”

Volgens Dana zijn de artiesten die draaien in het nieuwe genre zich ook heel bewust van de kracht van TikTok. “Ze nemen zelf ook mensen mee die filmpjes voor ze maken en ze hebben veel interactie met de camera. Ze weten dat als een filmpje het goed doet op TikTok, dat goed voor hun carrière kan zijn.”

Met oud en nieuw gaf Verknipt feesten in de Ziggo Dome en het Klokgebouw in Eindhoven (samen ongeveer 20.000 bezoekers). En over twee maanden staan nog twee avonden in de Afas Live (12.000 bezoekers) gepland en het tweedaagse festival (28.000 bezoekers) in de buurt van Utrecht deze zomer zal ook gaan uitverkopen. En ook andere technofeesten in dit genre, met namen als Nachtcollege, verkopen poppodia door heel het land uit met hun feesten.

Corona heeft bijgedragen aan dat succes, denkt Hajbarati. “Wij waren het eerste festival dat tussen lockdowns open mocht en als je dan een hele jonge doelgroep hebt die voor het eerst naar een festival gaan, dan hebben die de tijd van hun leven.”

Hij denkt niet dat het een genre is dat snel weer zal verdwijnen. “Dit is wel echt iets voor de langere termijn,” aldus Hajbarati. “In veel landen is dit nu booming. En dan staat het nog in de kinderschoenen.” Volgens hem lopen veel muziekstromingen in het genre door elkaar. “In het hart is het hard techno, maar ook komen er hier en daar elementen in nummers voor van early hardstyle, hard dance en hard trance. Dit maakt het zo retevet, waardoor een avondje Verknipt nooit saai is.”

Vol adrenaline

Dat een carrière in dit genre snel kan gaan, bewijst de 23-jarige Anxhela Daci uit Albanië. Ze draait sinds drie jaar en de eerste keer dat ze op een feest stond was een jaar geleden. Nu draait ze al op de main stage van Verknipt waar veel jonge artiesten de kans krijgen.

“Ik begon met kleine feesten en wilde het graag proberen, ondanks dat mijn familie liever wilde dat ik naar de universiteit zou gaan. Via sociale media is het toen in coronatijd snel gegaan,” vertelt ze, terwijl ze nog vol adrenaline zit van haar optreden dat ze net heeft gegeven. Over haar muziek zegt ze dat het een mix is van hardstyle en techno. “Het is van alles wat.”

De 27-jarige Cynthia Spiering uit Rotterdam is een van de bepalende Nederlandse gezichten in het genre. Ze draait nu al zes jaar en ze staat deze zomer ook op Awakenings. “Wat ik op Verknipt draai is wel anders,” legt ze uit. “Daar doe ik gabbersets, dat wordt daar heel erg gewaardeerd.” Daarnaast ziet ze ook nog een ander groot verschil. “Op hard-technofeesten is het vanaf minuut één tot het einde heel erg hard. Dat kan leuk zijn, maar ik vind het ook wel jammer. Want als ik als bezoeker naar een feest ga, vind ik het ook wel mooi als er een opbouw is. Op Awakenings heb je dat toch meer.”

De 24-jarige Amsterdammer Dion Maas (artiestennaam DIØN) ziet het ‘als een mooie bijkomstigheid dat dit genre zo ontploft’ is. “Precies toen corona begon werden mijn eigen producties veel gedraaid door grote namen uit de technoscene en daarna boekte Verknipt mij voor hun festival. Ik heb toen een goede set neergezet, terwijl de rest van de wereld in lockdown zat. De video’s daarvan zijn viraal gegaan. Dit jaar zit ik al bijna helemaal volgeboekt en ga ik heel de wereld over en ben ik mijn platenlabel Rough Material gestart. Ook sta ik op Tomorrowland.”

Volgens hem zal dit genre voorlopig nog wel even populair blijven. “Muziek verandert altijd, maar ik denk dat we de komende tijd nog wel meer gaan horen van deze vorm van techno.” Hajbarati heeft dan ook grootse plannen. “We gaan nog grotere indoorfeesten geven met nog meer led-screens, visuals en lasers. En er komt een megaproject aan in 2024. Maar helaas kan ik daar nog niets over zeggen.”