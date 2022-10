De Nieuwmarkt wordt weer via het water bevoorraad: ‘Een boot kan niet in de file terechtkomen’

Als proef vaart dit najaar elke werkdag een boot vol producten van twee groothandels naar de Geldersekade, om de horeca rond de Nieuwmarkt te bevoorraden. Beeld Jennifer Gijrath

Aan de Geldersekade hijsen mannen dinsdagochtend rolcontainers, met onder meer bier, bevroren bitterballen en andere verse producten, vanuit een grote container die op een boot ligt de kade op. Daar staan witte, elektrische wagentjes van groothandels Sligro en Bidfood klaar. Die rijden elke werkdag langs zo’n twintig horecazaken rondom de Nieuwmarkt om ze van nieuwe voorraad te voorzien.

Tot 1938 werd de Geldersekade gebruikt om de Gemeentelijke Vischhal op de Nieuwmarkt via het water te bevoorraden. Via het IJ voer je immers gemakkelijk het centrum van de stad in. Daarna werd overgestapt op bevoorrading via de weg, maar daar is de stad niet op gebouwd, wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Kades en bruggen verzakken door de vele vrachtwagens, die soms meer dan 15.000 kilo wegen. Bovendien zorgt het vrachtverkeer op de smalle kades voor overlast en een flinke CO 2- uitstoot.

Pilot

Elektrisch vervoerder Zoev City startte daarom begin oktober met Sligro en Bidfood een onderzoek naar de bevoorrading van horeca via het water. Dit najaar vaart elke ochtend om 8.30 uur een elektrische boot van een distributiecentrum van de twee groothandels naar het aanlegpunt bij de Nieuwmarkt. Stadsdeelbestuurder Centrum Micha Mos vindt het mooi dat de grachten weer gebruikt kunnen worden als voorheen. “Het heeft even geduurd maar iedereen is heel blij dat we eindelijk zijn begonnen.”

Het doel is om in ieder geval de 17 vrachtwagens van Sligro en Bidfood die nu de horeca rondom de Nieuwmarkt bevoorraden te vervangen voor elektrische boten en wagentjes. Bart Verweijen, initiatiefnemer van Zoev City, is al twee jaar bezig om zijn idee concreet te maken. “Zonder pilot blijft de gemeente filosoferen aan een tafel.” Volgens Verweijen is de proef dus cruciaal. “Er zijn ongelooflijk veel verschillende schakels in zo’n proces. Om het een lopend systeem te maken, moet je gewoon beginnen.”

De capaciteit van de accu’s is een uitdaging. “De kraan, het varen en het opladen van de auto’s: alles is elektrisch”, zegt projectleider Jupijn Haffmans. “Als de boot komt binnenvaren denk je misschien, kan dat niet sneller?”

De accu’s zorgen ook voor de koeling op de boot en in de wagens. Die moet contant onder een bepaalde temperatuur moeten blijven. Haffmans: “De grootste uitdaging is een gesloten keten van gekoelde en bevroren producten. Dat lukt tot nu toe: het is ook nog geen 30 graden geweest natuurlijk.”

Verkeerde volgorde

Directeur van restaurant en café In de Waag Priscilla den Ouden hoopt ook dat de vrachtwagens volledig verdwijnen. “Het voordeel van een boot is dat deze niet in de file kan komen te staan. Qua tijdsmanagement loopt de bevoorrading sinds de hulp van de boot een stuk stabieler.”

Verweijen van Zoev City gelooft in vervoer via het water, maar het kost het geld. “Als je het sneller wil laten lopen, zal je moeten investeren. In boten, maar ook in training. Nu verliezen we vaak tijd doordat een boot bijvoorbeeld in de verkeerde volgorde wordt ingepakt. Dan moet eerst alles op de kade worden getild en staan de rolcontainers te wachten tot het in de juiste volgorde meegenomen kan worden door de wagentjes.”

De pilot loopt tot februari 2023. Daarna gaat de gemeente evalueren of het project succesvol is. Verweijen is alvast positief: “Het werkt, we voldoen aan alle eisen. Nu nog sneller en meer. Dan wordt het ook goedkoper.”