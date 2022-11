De Nieuwe Sint komt aan in Amsterdam

De Nieuwe Sint tijdens een intocht in de hoofdstad. Volgens de organisator Stichting Me and the People brengt de Nieuwe Sint een positieve spirit naar Nederland. Beeld ANP

Acteur Patrick Mathurin, gekleed als de Nieuwe Sint, organiseert sinds 2016 een alternatieve sinterklaasintocht onder het motto ‘iedereen kan Sinterklaas worden.’

Tijdens de intocht op zaterdag deelde hij rode en witte rozen uit, als boodschap van liefde, vriendschap en vrede. Daarnaast gaf de Nieuwe Sint fruit, om zo kinderen aan te sporen gezonder te leven.

De Nieuwe Sint voer samen met andere Sinten en een brassband over de grachten. Rond 13.30 uur zette de goedheiligman voet aan wal en leidde een optocht via het Koningsplein naar het Spui en via het Rokin, de Dam, het Damrak en de Zeedijk naar de Nieuwmarkt.

