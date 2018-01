De 'nieuwe politiek' van Forum voor Democratie

Wij zijn Amsterdam. Als mensen zeggen: dat is moeilijk, dan zeg ik: we moeten het gewoon doen! Annabel Nanninga

De veiligheidsmaatregelen hadden niet direct te maken met de mishandeling van kandidaat-raadslid Hemmie Kerklingh, die zaterdagmiddag door enkele omstanders was belaagd terwijl hij stond te flyeren op het Buikslotermeerplein. Kerklingh is 's avonds nog steeds aangeslagen van het voorval. "Zondag gaan we aangifte doen bij de politie."



Meer politie

De kandidatenlijst van FvD in Amsterdam wordt aangevoerd door Annabel Nanninga, die uitgebreid inging op wat de nieuwe partij hoopt te bereiken in de stad. Meer politie, 'zodat burgers zich weer veilig weten op straat'. "We willen duizend extra agenten, de politiebureaus die de afgelopen jaren gesloten zijn, moeten weer worden geopend. En gratis openbaar vervoer voor agenten, óók in hun vrije tijd."



Verder wil de FvD dat er gaat worden gebouwd in Amsterdam, waarbij Nanninga vooral het Westelijk Havengebied (door Baudet vlak daarvoor nog 'dit godvergeten stukje Amsterdam' genoemd) op het oog had. "Bedrijven die hier zitten moeten vertrekken, maar daar zullen we natuurlijk goede regelingen voor treffen."



'Fijnstofgeleuter'

De 'oneerlijke erfpacht' wordt gewoon afgeschaft ('dat hebben ze in Rotterdam ook gedaan'), de toeristenbelasting verdubbeld, het ambtenarenapparaat moet afgeslankt en al dat 'fijnstofgeleuter' over duurzaamheid is prima, zolang het maar niet in de weg staat dat we wel in 'onze auto's' kunnen blijven rijden.



Op de vraag hoe Nanninga dat allemaal voor elkaar gaat krijgen is ze kort en bondig. "Kan niet? Kan niet? Wij zijn Amsterdam. Als mensen zeggen: dat is moeilijk, dan zeg ik: we moeten het gewoon doen! Den Haag moet naar ons luisteren."