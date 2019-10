De nieuwe naam voor het Osdorpplein is ... Osdorpplein

Het Osdorpplein blijft de naam Osdorpplein behouden na beraad. Beeld Jean-Pierre Jans

Wat moeten ze daar nou van denken? Zijn ze soms niet goed genoeg voor een eigen plein? Kom dezer dagen op het Osdorpplein en verbazing en verontwaardiging strijden om voorrang. “Het Osdorpplein is een begrip, meneer,” zegt Bert de Bruin (49) uit Nieuw-Sloten, alvorens hij met vrouw en kinderen en opgetrokken wenkbrauwen de winderige vlakte op beent.

En heel gewoon plein eigenlijk. Misschien moet je er even bij zeggen dat het in Amsterdam ligt, maar heel veel valt er ook weer niet op aan te merken. Een Zeeman, een Action, een Xenos, een Kruidvat, een C&A, een Hema en een Blokker. “Een hele koopgoot vol,” zegt de 71-jarige Louise tevreden, terwijl ze rustig op een bankje zit te genieten van wat wel eens de laatste warme dag van het jaar kan zijn geweest.

Wat heeft ze bezield daar in het stadsdeel? Centrum Nieuw-West had het gebiedje nabij de Sloterplas moeten gaan heten, nadat de bouwwoede er was toegeslagen tussen de grauwe flats uit de jaren zestig. Maar zoals dat gaat in Amsterdam: iedereen bleef gewoon Osdorpplein zeggen.

Def P Plein of Boerkaplein

En dus kwam er een verkiezing. In augustus konden bewoners en bezoekers namen insturen. Een hele lijst werd het, 472 in totaal. Amsterdammers op hun lolligst: Boerkaplein, Nieuw Mekka of Def P Plein (naar de zanger van de Osdorp Posse). Mengelmoesplein, Buffalo Village of, hij is nog lang niet vergeten, het Nouri Winkelcentrum.

Een tamelijk zouteloos lijstje van zeventien nieuwe namen bleef er over, nadat, ook dat is gebruikelijk in Amsterdam, een deskundige jury zich van gemeentewege had gebogen over de inzendingen: Osdorpplaza, Osdorperhart, Osdorppoort, Osdorpkwartier en nog meer van hetzelfde. Waarom houden we het dan niet gewoon op Osdorpplein stelde Natasja Scheffer voor. ‘Zo heeft het altijd geheten, dat moet je niet willen veranderen’.

De spijker op zijn kop. Al wordt er om onduidelijke redenen nog tot 5 november geteld, bij de laatste tussenstand voor de sluiting van de markt afgelopen vrijdagnacht was het al een ruimschoots gelopen race. The winner is…... Osdorpplein.

Plantenbakken

Voor zijn meubelwinkel schiet Levent Bicici (40) in de lach. Om vervolgens somber vast te stellen dat het stadsdeel nu zelfs de plantenbakken voor zijn deur heeft weggehaald. Aan de andere kant van het plein, ja, voorbij de overdekte Westmarkt, daar komen de mensen. Daar is het opgeknapt. Daar hebben ze een McDonalds. “Wat denken ze,” zegt hij. “Dat ik klanten krijg als ze de naam veranderen?”

Als ze nou nog een reden hadden. “Het is hier geen August Allebéplein,” zegt Fatima El Boukili (36). En dan nog. Het August Allebéplein heet nog steeds August Allebéplein. “Al hadden ze een andere naam gekozen, voor de mensen hier blijft het Osdorpplein toch gewoon Osdorpplein.”

Op haar bankje schudt Louise nog maar eens het hoofd. “Hebben ze bij het stadsdeel niets anders te doen? Wat kost dat wel niet? Laten ze voor dat geld een paar extra prullenbakken neerzetten.”