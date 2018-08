De Nieuwe Kerk komt met tentoonstelling over Suriname

Aanleiding voor de tentoonstelling is het 45-jarig jubilieum van de onafhankelijkheid van Suriname in november 2020.



Bezoekers kunnen zich met hulp van onder andere kunst, film, mode en muziek verdiepen in de geschiedenis, cultuur en bewoners van het land. Ook is er aandacht voor de rijke natuur en de Surinaamse cultuur in Nederland.



Oral history

De tentoonstelling wordt 'divers en kleurrijk, net als het land zelf' en zal bekende en onbekende kanten van Suriname laten zien. De Nieuwe Kerk krijgt hiervoor hulp uit de Surinaamse gemeenschap. 'Oral history' (geschiedenis die mondeling is doorgegeven) zal een belangrijke rol krijgen in de expositie.



De tentoonstelling is tot februari 2020 te zien.