De Nieuwe Boekhandel krijgt een make-over en de befaamde handtekeningen moeten eraan geloven

Menig boekliefhebber heeft zich in De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer gelaafd aan de handtekeningen van beroemde Nederlandse schrijvers. Freek de Jonge, Roxane van Iperen, Herman Koch; allemaal zette ze een krabbel op de muur. Dat was lang leuk, maar inmiddels is de boekhandel toe aan een opfrisbeurt, vertelt Aby Hartog, mede-eigenaar en voorzitter van de coöperatie die de winkel in 2020 overnam.

“De handtekeningen hoorden bij de winkel, ze zijn bijzonder, maar inmiddels stond er zó veel op de muren dat die wel erg vol raakten. Het was een onoverzichtelijk bos geworden, al die lettertjes waren erg in your face.” Dus besloot de coöperatie dat de winkel wel een likje verf kon gebruiken. Slechts één van de 230 coöperatieleden had zijn bedenkingen: hebben de handtekeningen niet te veel sentimentele waarde?

Gelukkig gaan ze niet helemaal verloren. Hartog: “We hebben een fotograaf laten komen om alle muren te fotograferen. Die foto’s komen zeker in het nieuwe interieur terug, al weten we nog niet precies in welke vorm. De herinnering zal voor het nageslacht blijven bestaan.”

Nieuwe naam

De muren zijn niet het enige dat verandert. De boekhandel krijgt ook een nieuwe naam en een nieuw logo. “Nu staat de naam van de oude eigenaren nog op het logo. Dat is natuurlijk mooi, we zijn hen dankbaar, maar inmiddels willen we ook graag het coöperatieve karakter van de boekhandel benadrukken,” aldus Hartog. Vanaf volgende maand zal de winkel dus worden omgedoopt tot De Coöperatieve Nieuwe Boekhandel, met bijpassend kersvers logo op de gevel.

Sentimenteel is Hartog daar niet over. “We gaan allemaal weleens door onze kledingkast of naar de kapper voor een nieuw kapsel. Soms moet je een beetje met je tijd mee. Ik denk dat klanten straks ook zullen denken: wat een lekker opgefriste winkel.”

