De Nieuwe Boekhandel door als coöperatie

Monique Burger. Beeld Harmen De Jong

“Mijn boekverkopershart klopt zo blij,” aldus vertrekkend eigenaar Monique Burger. “Het toont hoe ontzettend betrokken mensen zijn bij De Nieuwe Boekhandel. Er is geen maximum aan het aantal aandelen dat we verkopen tot en met volgende week zaterdag. Hoe groter straks het eigen vermogen, hoe sterker de coöperatie is en hoe meer plannen er kunnen worden uitgevoerd.”

De Nieuwe Boekhandel werd tien jaar geleden opgezet door Burger, die in 2010 uitgeroepen werd tot Boekverkoper van het Jaar en landelijk bekendheid kreeg als lid van het eerste boekenpanel van De Wereld Draait Door (2012 – 2014). Vorig jaar besloot ze de winkel in de verkoop te zetten om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Coöperatie

De beoogde kopers trokken zich echter om persoonlijke redenen op het allerlaatste moment terug, waardoor Burger zich genoodzaakt zag de winkel zelf met haar team te blijven runnen. De Nieuwe Boekhandel is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Bos en Lommer en is van meet af aan winkel voor en door de buurt geweest. Daarom kwam Burger met het plan de boekhandel letterlijk aan de buurt door te geven: in de vorm van een coöperatie.

Door de coronacrisis liepen de plannen vertraging op, omdat bijeenkomsten met geïnteresseerden niet konden plaatsvinden. Maar inmiddels is een bestuur aangesteld met als voorzitter Aby Hartog, schrijver, boekverkoper en econoom en voormalig bedrijfsleider bij de Kinderboekwinkel in Amsterdam. Na twee coronaproof-bijeenkomsten midden juli en begin augustus in Podium Mozaïek hebben nu 176 personen 221 aandelen gekocht. Daarmee is de doorstart van De Nieuwe Boekhandel een feit.

De streefdatum van de overname is 1 september. Burger, die op de achtergrond bij de winkel betrokken blijft: “Het bestuur van de coöperatie en ik gaan nu doorwerken om alle contracten over te zetten en alle samenwerkingsovereenkomsten met derden, zoals de energieleverancier, de verzekeringsmaatschappij en de verhuurder. We zijn er natuurlijk voorzichtig al wel mee bezig geweest, maar we konden nog niets doen tot de doorstart zeker was.”