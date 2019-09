De niet-scorende spits van AFC is eindelijk van de 0 af

In de wedstrijd tegen Swift begon Hes nog wel op de bank. In de tweede helft wist hij een bal in de rebound langs de keeper te koppen en scoorde daarmee de 3-0.

Toen Hes vorig seizoen in twintig wedstrijden op de 0 bleef staan ging hij viral op sociale media. Bekende voetballers als Ronald de Boer, Frenkie de Jong, Patrick Kluivert en Zlatan Ibrahimovic reageerden met een filmpje waarin ze hem hoofdschuddend toespraken.

Zo zei Ibrahimovic: “Philippe, dit is This is Zlaten. Twintig wedstrijden, nul goals. What the fuck is this? Dit heb ik nog nooit gehoord.” Hij bood ook aan hem voetballes te geven.