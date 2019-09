De Nes: van lappendeken tot sjieke straat

Een artist’s impression van de gerenoveerde Nes zou er een jaar geleden heel goed zo uit hebben kunnen zien. Beeld Lin Woldendorp

“Kijk dan, dit is toch een plaatje?,” zegt Jeroen Dijk, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. We kijken in zuidelijke richting de Nes in, die er op de vroege zondagmiddag inderdaad op zijn aantrekkelijkst bij ligt. Een najaarszonnetje schijnt over de nieuwe bestrating. Er zijn wandelaars en een mevrouw in een scootmobiel. De enige auto in de straat is een taxi die iemand afzet bij het Nesplein.

Een artist’s impression van de gerenoveerde Nes zou er een jaar geleden heel goed zo uit hebben kunnen zien. “Dit zijn precies de gebruikers die we er in zouden shoppen,” zegt Micha Mos, namens GroenLinks lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

Met Dijk en Mos, officieel respectievelijk ambtelijk en politiek opdrachtgever van de opknapbeurt, maken we een wandeling door wat een van de oudste straten van Amsterdam is. Het was er tot voor kort een zooitje, zegt Mos: “De achterkant van het Rokin werd de straat wel genoemd. Het was een straat vol littekens.”

Lappendeken

Ondernemers en bewoners klaagden bij de gemeente onder meer over het wegdek, dat een lappendeken van asfalt en stenen was geworden. Nu is er een bestrating van rode klinkers en granietstroken. Het ziet er behoorlijk sjiek uit. “Typisch Puccini,” zegt Jeroen Dijk, die daarbij niet verwijst naar de Italiaanse componist, maar naar de door gemeente gehanteerde Puccinimethode inzake het Amsterdamse straatbeeld.

De Puccinimethode is vernoemd naar de vlak bij het stadhuis gelegen bonbonnière Puccini. Jeroen Dijk: “Als je met de beste ingrediënten werkt, krijg je ook het beste resultaat. Dat geldt voor die bonbons van Puccini, maar ook voor de straten van Amsterdam.”

De nieuwe bestrating van de Nes is gelijk aan die van de Warmoesstraat en sluit ook aan bij die van de Kalverstraat en Nieuwendijk. Ooit vormden die vier straten dijken langs de Amstel, die toen nog doorstroomde tot in de Zuiderzee: de Nes en de Warmoesstraat aan de oostelijke zijde van de rivier, Kalverstraat en Nieuwendijk aan de westelijke.

Kloosters

De Nes heeft een rijke geschiedenis. Aan het begin van de zestiende eeuw waren er in het laatste stuk wel vijf kloosters (de naam van de zijsteeg Gebed zonder Eind verwijst er nog naar). In de zeventiende eeuw werd de Nes vooral een handelsgebied. En in de negentiende eeuw werd de Nes een uitgaansstraat, met naast zogeheten café chantants ook bordelen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in de Nes veel theaters gevestigd.

Wat anno nu opvalt in de straat is vooral hoe ‘kaal’ het er na de renovatie is. Geen Amsterdammertjes meer, geen banken, geen fietsenrekken. Mooi, maar zeker ‘s avonds zullen hier toch heel wat theaterbezoekers hun fiets ergens willen neerzetten. Micha Mos gaat voor de Sint Pieterspoortsteeg in, waar de volgens hem ‘onbekendste fietsenstalling van de stad’ is gevestigd.

Fietsenstalling

Inderdaad, nooit geweten dat je hier je fiets kwijt kunt. En dat weten zo te zien maar heel weinig mensen, want de ondergrondse, bepaald niet kleine ruimte is nauwelijks met fietsen gevuld. “Dit moet het nieuwe normaal worden,” zegt Mos. “Als je ergens in de binnenstad je fiets kwijt wil, zet je die niet zomaar ergens tegen de muur, maar kijk je of er een stalling in de buurt is.”

De fietsenstalling in de Pieterspoortsteeg heeft openingstijden die geen rekening houden met de theaterfunctie van de Nes. “Nu is hij ‘s avonds maar tot 21 uur open, dat moet natuurlijk later worden,” zegt Mos.

Ook ondergronds werd in de Nes het afgelopen jaar veel gerenoveerd: er liggen nieuwe leidingen voor gas en elektra en ook de riolering werd aangepakt. De kosten daarvan kwamen voor rekening van Liander en Waternet. De kosten voor de gemeente bedroegen twee miljoen euro. Helemaal klaar nu? Toch niet. Stadsdeel Centrum wil de buurt vergroenen en daartoe komen er in de Nes nog geveltuintjes.