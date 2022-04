De Nationale Museumweek begint, en hij is ook keihard nodig

Het Van Gogh Museum. Beeld Sophie Saddington

Eerder deze week bleek al dat het bezoek aan Amsterdamse musea, maar ook aan theaters en poppodia, nog achterblijft bij het pre-coronatijdperk. Op sommige locaties, zoals het Rijksmuseum, lag het bezoekersaantal de afgelopen maand tot wel 60 procent lager dan in 2019.

Uit een interne rondgang van de Museumvereniging, organisator van de jaarlijkse Nationale Museumweek, blijkt dat 25 procent van de ruim 450 (46 in Amsterdam) aangesloten musea dit jaar in financiële problemen komt. De Nationale Museumweek die maandag begint, wordt daarom aangegrepen als gelegenheid om, meer dan andere jaren, mensen naar de kunstzalen te krijgen.

Kwart van personeel weg

Ook het Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat heeft dat nodig: het museum was, net als alle andere, het grootste deel van januari gesloten wegens de coronamaatregelen. Maar daarbovenop gaat het in november en december weer dicht, wegens een allang geplande – maar nu afgeschaalde – verbouwing. Vorig jaar werd een kwart van het personeel ontslagen om het hoofd boven water te houden.

Dit jaar verwacht het museum 86.000 bezoekers te ontvangen, waar dat in 2019 er nog 280.000 waren. En dan krijgt het museum ook nog eens traditiegetrouw weinig subsidie. “Daar waren we altijd trots op,” zegt woordvoerder Nathalie Maciesza, “maar we maken ons voor komend jaar wel grote zorgen.”

‘Goed ondernemen’

Het 160 jaar oude Museum Ons’ Lieve Heer op Solder aan de Oudezijds Voorburgwal, dat twee jaar terug nog dreigde te sluiten, heeft ook nog werk aan de winkel. “We moeten goed gaan ondernemen,” zegt Olmo van Kranen, aangezien het museum op 33 procent bezoekersaantal van 2019 zit. Als alle fondsen en coronasteun wegvallen worden het ‘hele zware jaren’ voor het museum.

Ook de energieprijzen maken het lastiger. En nog lang niet alle toeristen zijn teruggekeerd naar de binnenstad en dus naar de twee genoemde musea. Waar in 2019 de Amsterdamse musea bij elkaar zo’n 7 miljoen bezoekers trokken, grotendeels toeristen, waren dat er in 2020 nog maar 1,6 miljoen.

Grote musea merken dat ook, zoals het Stedelijk Museum. Dat is ruim een derde van zijn ticketinkomsten kwijt, en het krijgt minder overheidssteun dan de jaren ervoor. Wel heeft het Stedelijk op het eigen vermogen kunnen teren, schrijft woordvoerder Marie-José Raven. ‘Voor musea die dat niet kunnen is het nog zwaarder.’

Meer steun

De Museumvereniging roept daarom de overheid op om meer steun te bieden. De afgelopen twee jaar stelde de regering 409,5 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten, die werden opgeroepen (maar niet verplicht waren) dit aan cultuur te besteden. Niet alle gemeenten hebben al dat uitgegeven aan lokale cultuur. Amsterdam kwam een jaar geleden over de brug met 21,4 miljoen waarvan bijna 16 miljoen afkomstig was van het rijk.

De Nationale Museumweek vindt voor het eerst sinds twee jaar weer fysiek plaats en duurt van maandag 4 tot en met zondag 10 april.