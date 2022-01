De nachtcultuur snakt naar het einde van de pandemie: ‘Onbegrijpelijk dat Nederland zo streng is’

Een feest in De Marktkantine, tijdens het Amsterdam Dance Event in 2019. Beeld Lin Woldendorp

De nacht, zegt Ramon de Lima, is ‘de ultieme uitvalsbasis’. “Het gevoel dat je op de dansvloer staat, samen, terwijl je weet dat de rest van de wereld op één oor ligt. Dat is magisch. In de nacht zijn mensen vrijer, losser, is er meer ruimte voor experiment. Mensen die zich overdag gedwongen voelen zich op een bepaalde manier te gedragen, kunnen ’s nachts zichzelf zijn.”

De Lima is voorzitter van N8BM Amsterdam, de stichting van de nachtburgemeester, en heeft in die rol welbeschouwd al twee jaar lang bijzonder weinig om handen. “We hebben in totaal twee weken nachtleven gehad: in de clusterfuck rond Dansen met Janssen en het Testen voor Toegang-debacle, van afgelopen zomer. Daarna was het weer klaar en is het in Nederland eigenlijk nooit meer over het nachtleven gegaan.”

Opnieuw teleurgesteld

Dinsdagavond, als het kabinet de versoepeling van de coronamaatregelen bekendmaakt, zullen de nachtdieren opnieuw teleurgesteld worden, is de algemene verwachting. De ministers lijken aan te sturen op openstelling van de horeca tot 22.00 uur. Eerder lekte uit dat het OMT voorstelde om de deuren om 20.00 uur al dicht te gooien, maar zó voorzichtig wil het kabinet niet zijn.

Voor het ontmoedigen van feestjes in clubs en discotheken valt het een en ander te zeggen - dat bleken eerder uitermate effectieve virusverspreiders. Daarin staan ze echter niet alleen - kerkdiensten, uitvaarten en volle restaurants hebben die potentie net zo goed.

Door de nachtclubs op slot te houden, blijft Nederland bovendien een buitenbeentje in Europa. In Engeland is alles open, in het voorzichtige Portugal kan dansen tot diep in de nacht ook weer. En in andere Europese landen is het eveneens bepaald geen vanzelfsprekendheid dat de boel ’s nachts dicht is of blijft.

Niet dansen

In Nederland dus wel. Mensen kunnen binnenkort weer lunchen, maar niet tot diep in de nacht het leven doornemen boven een goed glas bier. Dineren mag wel, dansen niet. NRC-columnist Floor Rusman omschreef het een paar weken geleden als ‘de Nederlandse dominantie van de burgerman’. “De meerderheid wil hier vooral graag winkelen en uit eten kunnen; wat er na middernacht gebeurt zal ze een zorg zijn.”

De Lima van N8BM heeft het gevoel dat ‘een heel grote groep mensen’ niet serieus wordt genomen door de mensen die in Nederland de beslissingen nemen rond het coronabeleid. “Het gemak waarmee het nachtleven stop wordt gezet, om er vervolgens nooit meer over te spreken: dat zegt wel iets.”

Wie zijn dat eigenlijk, die bewoners van de nacht? Is er iets wat hen onderscheidt van anderen? Ja, zegt Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie in Leiden. “Sommige mensen zijn echt actiever in de avond. Dat is een combinatie van persoonlijke voorkeur en van hun biologische klok. Die mensen neigen van nature naar een ritme waarbij er 25 uur in de dag zitten in plaats van 24 uur. Zij zouden bij voorkeur ook een uur later naar bed gaan.”

Dit fenomeen is vooral bij jonge mensen zichtbaar, zegt Meijer. “Het begint op de middelbare school, zo rond het vijftiende of zestiende levensjaar. Het normaliseert bij de meeste mensen als ze ongeveer 35 zijn.”

Zelfmoorden

Het betreft vooral jongeren dus. Vaak al is geconstateerd dat het juist deze groep is die het hardst geraakt wordt door de coronacrisis, terwijl zij verhoudingsgewijs het minst te vrezen hebben van de ziekte. Anderhalve week terug bleek het aantal zelfmoorden bij jonge mannen tijdens de lockdown gestegen. In november bleek uit een studie van het RIVM dat ruim de helft van de studenten psychologische klachten heeft, zoals somberheid, angst en eenzaamheid.

Toch leggen hun belangen het ook nu weer af tegen die van andere generaties, zo lijkt het. Een bezoekje aan een bomvolle Ikea is geen probleem, maar een ouderwetse stapavond mag niet. Is dat niet oneerlijk?

Dat woord zou Meijer niet willen gebruiken. “Ik vind ook niet per se dat we de avondmensen nu tegemoet moeten komen, er is best wat te zeggen voor het afbakenen van openingsuren. Maar wat er nu met adolescenten en twintigers gebeurt, dat vind ik wel heel dramatisch. Ik ben ook bezig met depressieonderzoek bij jongeren, en dat is een heel erg groot probleem. Veel groter dan corona, voor deze groep. We moeten ons afvragen of we hen niet extra ruimte moeten bieden, en tegelijk de ouderen juist meer kunnen beschermen. Van wie mogen we de tol vragen? Je moet jonge mensen niet van elkaar afsluiten. Juist zij zijn gebaat bij sociale contacten.”

Meijer stelt dat we moeten oppassen voor ‘economisch denken’. “Het is natuurlijk te gek voor woorden dat mensen wel in een vol vliegtuig mogen stappen, maar niet in een volle collegezaal mogen zitten. Op lange termijn krijgen we daarvoor de rekening gepresenteerd, daar ben ik van overtuigd.”

De Lima duimt dat er weer iets van perspectief komt voor de liefhebbers van de nacht. “Ik verwacht niet dat er meteen weer heel grote evenementen mogelijk zijn, maar doe in ieder geval iets,” bepleit de N8BM-voorzitter. “Het kan toch niet zo zijn dat we als enige subsector helemaal gesloten blijven? Nederland is het enige land dat zo streng is. Ik vind het onbegrijpelijk.”