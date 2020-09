De Nacht Wacht: Amsterdams nachtleven komt in actie op Museumplein

Beeld Amaury Miller

“We streefden er echt naar om op 1 september weer open te kunnen,” vertelt Oscar Steginga, mede-initiatiefnemer en eigenaar van de Chin Chin Club en Lovelee. “Dat is uiteraard niet gebeurd. We willen weten: wanneer wel?”

Aanstaande zaterdag wordt er een manifestatie georganiseerd op het Museumplein. Niet alleen voor nachtclubs en discotheken, maar voor de hele branche. “De Nacht Wacht is breder dan alleen de clubs,” vertelt Pieter de Kroon, mede-initiatiefnemer en eigenaar van Chicago Social Club. “Denk aan dj’s, portiers, programmeurs en ga zo maar door. Mensen weten niet wat het allemaal omvat. Voor een groot deel van de branche komt het water nu echt tot de lippen en het is totaal niet duidelijk wanneer we weer open zouden kunnen gaan.”

Ook Steginga baalt van het gebrek aan perspectief. “Het is heel lastig om te budgetteren. Wij huren ook veel externe bedrijven in, die hebben het ook erg zwaar. De dansers, technici en bewaking, bijvoorbeeld.”

Op de Facebookpagina van het evenement wordt een protocol voor het openen van de clubs voorgelegd. Zo pleiten de initiatiefnemers voor een maximumaantal bezoekers, gezondheidschecks bij de deur, toegang via voorverkoop en goede luchtventilatie in de clubs. “Zo kunnen we een veel veiligere omgeving bieden dan de illegale feesten waar vooral jongeren nu heen gaan,” aldus De Kroon. “Mensen hebben het nodig om samen te komen, ze missen de sfeer en de verdraagzaamheid. Het gaat niet alleen om het economische belang.”

Meer dan een feestje

Volgens De Kroon is er nauw overleg met de gemeente Amsterdam. “We hebben meerdere gesprekken gehad met burgemeester Halsema. Zij vond het ook schrijnend, maar ze kan niet veel doen en is afhankelijk van Den Haag.” Daarom hoopt De Kroon duidelijk te maken dat het om meer gaat dan slechts ‘een feestje’. “Zelfs kappers hebben het minder druk vanwege de sluiting van de clubs. We willen graag dat er langer wordt nagedacht over het belang van de nachtcultuur voor heel veel sectoren.”

Tijdens de manifestatie worden de coronamaatregelen in acht genomen. Niet alleen mensen die werkzaam zijn in de sector, maar ook liefhebbers van het Amsterdamse nachtleven zijn van harte welkom op het Museumplein.