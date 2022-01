De musea zijn weer open: deze zes exposities in Amsterdam mag je niet missen

Nu het land van het lockdown-slot is, kan het eindelijk weer: je favoriete museum bezoeken. Maar welke tentoonstellingen moet je zien? Het Parool tipt de zes exposities die je niet mag missen in Amsterdam.

1. Tekeningen van Peter van Straaten in het Allard Pierson

Voor de overzichtstentoonstelling Misschien valt er wat te lachen in museum Allard Pierson bogen acht gastconservatoren zich over het werk van de tekenaar Peter van Straaten. Dat hij een zeldzaam goede tekenaar was, wisten we natuurlijk al lang, maar in het museum knalt zijn talent extra lekker van de wanden. Lees verder: Peter van Straaten wilde een soort Rembrandt worden, maar dan in de krant.

2. Zeldzame prenten van impressionist Mary Cassatt in het Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum heeft vier zeldzame prenten van de Amerikaanse kunstenaar Mary Cassatt (1844 -1926) verworven. Cassatt was een tijdgenoot van Vincent van Gogh en behoorde tot de eerste generatie impressionisten. De nieuwe aanwinsten – drie kleurenetsen en een lithografie in zwart – zijn per direct te zien in het museum. Lees hier meer over het werk van Cassatt.

3. Foto’s van Charlotte Dumas en Luc Delahaye in Huis Marseille

In Huis Marseille zijn tentoonstellingen te zien van Charlotte Dumas en Luc Delahaye. Ruggengraat van de expo van Dumas is een drieluik van korte films dat ze maakte op het Japanse eiland Yonaguni, over een uitstervend paardenras. De expositie van de Franse fotograaf Delahaye is het resultaat van een verblijf van enkele maanden in een dorpje in de Noord-Senegalese regio Futa-Toro. Lees hier meer over de exposities.

4. Geluidskunst van Susan Philipsz in de Nieuwe Kerk

Voor haar eerste Nederlandse solotentoonstelling liet de Schotse geluidskunstenaar Susan Philipsz zich inspireren door componist Jan Pieterszoon Sweelinck. The Fall is een pleidooi voor melancholie, schreef Edo Dijksterhuis vorig jaar. ‘Terwijl veel muziek je de ogen doet sluiten om je beter te concentreren, laat Philipsz je juist kijken. Ze laat je de ruimte als nieuw ontdekken.’

5. Digitale kunst van Don Diablo in Moco Museum

Met the New FuTure duikt het Moco Museum als eerste Nederlandse museum op de NFT-hype. Uithangbord is Hexhibit III, een installatie annex online concertfilm van dj Don Diablo. Een fysiek kunstwerk waarin twee à drie bezoekers tegelijk een NFT kunnen ondergaan. Begeleid door piepjes en industrieel gebrom rollen er The Matrix-achtige cijferdouches over de wanden, en lichtgolven die aan scanners doen denken. Lees hier meer over het werk.

6. 250 jaar modegeschiedenis in de Nieuwe Kerk

Werkelijk iedere gevraagde ontwerper werkte maar wat graag mee, sommigen maakten een speciale creatie voor de tentoonstelling. Modetentoonstelling Maison Amsterdam is het feestje geworden waar we al zo lang naar snakken: een viering van alle modecreativiteit die er in de stad huist, een feest der zelfexpressie. De geroemde vrijzinnigheid van de stad staat er centraal, schrijft Fiona Hering.

Regels voor musea? In musea geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante meter, en er mogen nooit meer dan 1250 personen in een ruimte zijn. Daarnaast gelden de algemene regels: er moet 1,5 meter afstand worden gehouden en overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Werk van Peter van Straaten, nu te zien in het Allard Pierson Museum. Beeld Peter van Straaten