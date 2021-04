De moord op Bas van Wijk: ‘Waar is die gozer met dat horloge?’

Bas van Wijk.

Het is brandend heet. De stad zucht op zaterdag 8 augustus onder een hittegolf die later de geschiedenis in zal gaan als een van de langste ooit gemeten. Bij het strandje en de steigers van het recreatiegebied aan de Nieuwe Meer is het stampvol. Kinderen plonsen in het water. Mensen met koelboxen zitten te picknicken. Opgeschoten jongeren chillen in groepjes met elkaar.

Ook de 24-jarige Bas van Wijk zoekt verkoeling aan het water. De goedmoedige jongen met het lijf van een bodybuilder droomt van een carrière bij defensie. Nadat hij de eerste keer is gezakt, is hij van plan om opnieuw een toelatingstest voor het leger te doen.

Maar dat is vandaag allemaal toekomstmuziek. Deze dag zit hij met een grote groep vrienden die hij kent uit de tijd dat hij in Badhoevedorp woonde bij de zwemsteiger die als een soort kleine pier de plas in steekt. Er wordt gedronken, sommige jongeren zitten met ballonnen in hun handen.

Boze blikken

Wie ook naar de Nieuwe Meer is gekomen is de 20-jarige Samir el Y. Hij zit met drie vrienden niet al te ver van de groep van Bas van Wijk.

Omstreeks half vijf in de middag begint het te broeien tussen beide groepen. Bij de groep van Samir leeft het idee dat ze niet welkom zijn in de omgeving van de groep van Bas van Wijk. Omgekeerd leeft bij mensen in de groep van Bas van Wijk het gevoel dat er wel heel belangstellend wordt gekeken naar de horloges die ze dragen.

Over en weer worden boze blikken uitgewisseld. Dan slaat de vlam in de pan. “Wie keek er zo lang?” horen mensen Samir roepen. Anderen zullen later zeggen dat hij roept: “Waar is degene die zo lang naar ons kijkt?”

Samir loopt op het groepje van Bas van Wijk af en drukt zijn hoofd tegen dat van een van de jongens aan. Hij heeft een pistool in zijn handen en drukt dat tegen de knie van de vriend aan. “Moet ik jou door je kankerknie schieten?” zegt hij dreigend. “Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon.” Samir voegt de daad bij het woord en haalt de trekker over. Hij schiet expres naast hem. Omstanders horen het geluid van een knappende ballon. De kogel vliegt rakelings langs de jongen en belandt in de grond.

“Deze kwam in de grond en de volgende komt ergens anders, dus doe maar niet zo bijdehand,” zegt Samir.

Dan lijkt hij op zoek te zijn naar een van de vrienden van Bas. Die draagt een imitatie-Rolex Day Date. “Waar is die gozer met dat horloge,” horen mensen roepen. “Geef mij je klok. Rolex. Rolex!” De jongen weigert het horloge echter af te geven.

Daarop wordt Samir aangesproken door Bas van Wijk. Die probeert de gemoederen te bedaren. Sommigen zullen later zeggen dat Bas probeert te voorkomen dat het horloge geroofd wordt. Vervolgens richt Samir zijn wapen en vuurt twee kogels af op Van Wijk. Die wordt geraakt in zijn borst en in zijn bovenbeen.

Daarna rooft hij alsnog het horloge van de vriend van Bas.

Na de schietpartij ontstaat er paniek bij het recreatiegebied. Kinderen rennen geschrokken weg. Badgasten gaan op zoek naar een AED om Van Wijk, die in een plas bloed ligt, te reanimeren. Een 18-jarige jongen verleent eerste hulp, maar het mag niet meer baten. Bas van Wijk overlijdt aan zijn verwondingen.

Bloemen ter nagedachtenis aan Bas van Wijk bij de Nieuwe Meer. Beeld ANP

Samir wordt vier dagen na de dodelijke schietpartij aangehouden, samen met drie vrienden van hem. Op zijn aangeven vindt de politie een wapen en een imitatie-Rolex in het handschoenenkastje van zijn auto.

Stille tocht

De dood van Van Wijk leidt tot grote verontwaardiging. In zijn woonplaats Badhoevedorp nemen honderden mensen deel aan een stille tocht. Burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam, Jos Wienen van Haarlem en Marianne Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer lopen mee. Ook op het Museumplein komen tientallen mensen bijeen om te demonstreren onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

Maandag begint de Amsterdamse rechtbank aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Samir el Y. Hij heeft niet lang na zijn aanhouding bekend. Hij is inmiddels ook psychisch onderzocht in justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan Bas van Wijk ‘opzettelijk en met voorbedachten rade’ van het leven te hebben beroofd.

Centraal punt in de strafzaak is of Samir Bas van Wijk heeft doodgeschoten om zo het horloge van diens vriend te kunnen stelen of dat het doodschieten van Bas van Wijk het gevolg is geweest van een ruzie waarbij ook een horloge is gestolen. In juridische termen: het verschil tussen het zwaarder bestrafte gekwalificeerde doodslag of doodslag.

Dat is met name van belang voor de inmiddels 21-jarige Samir el Y. Als de rechter van oordeel is dat Bas van Wijk is doodgeschoten om zo het horloge te kunnen stelen, werkt dat strafverzwarend. Justitie is in elk geval van mening dat Samir, die een strafblad heeft voor kleine vergrijpen, op de fatale dag niet zomaar een wapen bij zich had. Foto’s van vuurwapens die zijn aangetroffen op zijn telefoon zouden erop wijzen dat hij wapens in zijn bezit had en verhandelde.