De moderne garnalencocktail is lokaal, duurzaam en no waste

Ramadan in Nederland

Door: Charlotte Kleyn



Ik zat laatst in het Twiske toen er een flinke groep mensen met picknickspullen langsliep. Drie mannen droegen een plateau met een enorm stuk gebraden vlees. Ze zagen me met open mond kijken en riepen vrolijk dat het een schaap was, op z'n Turks bereid.



"Slachtfeest!" Dat is pas in augustus, dus het was vast een grapje. Vandaag begint de ramadan, waarbij overdag picknicken niet meer mag, dus ze namen het er nog lekker even van.



Ramadan in Nederland is ouder dan verwacht. Al voor er een grote moslimgemeenschap in Nederland aanwezig was, schreven kranten erover. De Leydse courant ­publiceert in 1732 nieuws uit 'Spanjen, Portugal, Italien, Duytsland, Vrankryk' en... 'Barbaryen': huidig Marokko.



In het krantenbericht staat dat koning Muley Abdullah naar Mikenez (Meknez) is vertrokken, om 'daar zyn Ramadan of groote Vasten te vieren'. In het Rotterdamsch nieuwsblad van 1897 staat een illustratie van het 'Ramadanfeest in de moskee Lidi Bonmedin te Tlemcen' (hedendaags Algerije).



Met de komst van gastarbeiders vanaf de jaren zestig is het ook ramadan in ons land. 'Nederland herbergt ongeveer 30.000 moslims voor wie het een van de vijf godsdienstige plichten is om gedurende een maand te vasten, van zonsopgang tot -ondergang. (...) De Nederlandse samenleving dient zich hierop nog in te stellen, ten behoeve van de buitenlandse werknemers,' schrijft Het Parool in 1968.