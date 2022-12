De mismatch op de woningmarkt is groter dan ooit: ‘Ik zat in mijn eentje in een woning met 5 kamers’

Alleenstaande ouderen in grote woningen, grote gezinnen op kleine verdiepingen – de mismatch op de Amsterdamse woningmarkt is groter dan ooit. ‘Ik ben er zestien jaar mee bezig geweest om een kleiner huis te vinden.’

Ze kreeg er bijna buikpijn van, iedere keer dat ze haar buurvrouw op de trap tegenkwam in De Pijp. “Zij woonden met vijf kinderen op twee kamers, ik zat in mijn eentje in een vijfkamerwoning. Het was gewoon niet eerlijk. Toen heb ik de corporatie gebeld, of we niet konden ruilen.”

Lang verhaal kort: door de aantekening bij Woningnet die op het telefoontje met de woningbouwvereniging volgde, vond Sandra Rijke (62) redelijk snel een kleinere, passende nieuwbouwwoning in Oost waar ze nu met veel plezier in woont. “In mijn oude huis zit nu een gezin.”

Maar zoals het bij Rijke is gegaan, gaat het heel vaak níet. Gezinnen zitten vaak hutjemutje in te kleine huizen, terwijl verderop in de straat alleenstaande Amsterdammers op leeftijd veel meer vierkante meters ter beschikking hebben en misschien stiekem best iets kleiner zouden willen wonen.

Het is zeker geen nieuw fenomeen, maar wel een probleem dat zich door de wooncrisis van de laatste jaren heeft verdiept. Vraag en aanbod missen elkaar vaak volkomen, zeker in Amsterdam. Ondertussen is die mismatch van grote invloed op het leven van mensen: kinderen die geen eigen plek hebben, oudere bewoners die complete verdiepingen laten leegstaan. Gezinnen verlaten de stad, op zoek naar huizen die wel aansluiten bij hun basale woonbehoeften.

Grote huizen genoeg

Neem het gezin van vier in Oost, ze willen niet met hun naam in de krant (‘anderen hoeven niets te weten van onze woonsituatie’), dat slechts één slaapkamer heeft. “Onze kinderen zijn 5 en 1 jaar, we gunnen vooral de oudste een eigen kamer. Maar die ruimte hebben we niet: we slapen met zijn allen in een kleine slaapkamer, je kan er al niet meer lopen. Er is gewoon geen betaalbare grotere woning beschikbaar.”

Het storende is: wie kijkt naar corporatiewoningen, ziet dat er op zichzelf voldoende grote huizen zijn. Onlangs werd bekend dat Amsterdam ruim 50.000 grote corporatiewoningen (vier kamers of meer) telt en 14.000 grote gezinnen (huishoudens met vier of meer personen) die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Op dit moment wonen slechts 7200 van deze gezinnen in zo’n passende woning.

Tegelijkertijd blijven de prijzen van koopwoningen onverminderd hoog en gaat het met de betaalbaarheid in de vrije huursector vooralsnog van kwaad tot erger: wie te veel verdient voor een sociale huurwoning, is aangewezen op huizen waarvoor per maand al snel ten minste 1600 euro moet worden afgerekend. De wooncrisis dus.

Nul doorstroming

Het gevolg: de doorstroom stokt. De ideale wereld waarin vraag en aanbod tot op zekere hoogte op elkaar aansluiten lijkt meer en meer een utopie te worden. Een recent onderzoek naar de sociale woningvoorraad van Amsterdamse woningcorporaties concludeert: als er niets verandert, zal het aantal grote huishoudens in te kleine woningen de komende jaren onvermijdelijk met een kwart toenemen.

Volgens Jan Latten, demograaf en voorheen werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, moet het probleem van scheefwonen vooral niet worden benaderd als een ‘boekhoudkundig probleem’. “Op papier is het een eenvoudige kwestie, maar in de praktijk is het heel ingewikkeld om te schuiven met mensen.”

“Het getuigt van een gebrek aan invoelingsvermogen om er op zo’n manier naar te kijken, want de werkelijkheid van een individueel leven – eerst gelukkig met gezin in je eigen huis en later als alleenstaande met herinneringen en routine in datzelfde vertrouwde huis – trekt zich niets aan van maatschappelijke problematiek of tabellen.”

Latten spreekt over de alleenstaanden die een patent lijken te hebben op het stedelijk leven. “Jongeren wonen vaak alleen en ouderen dus ook. Steden zijn hotspots van eenzaamheid, maar mensen zoeken altijd verbinding. Jongeren kunnen daarmee doorgaans goed uit de voeten, die bouwen een sociaal netwerk op. Maar voor de stadsveteranen is dat vaak lastiger. Die wonen ergens, vaak al langer, die kan je niet zomaar losknippen van hun omgeving.” Het gaat bijvoorbeeld om die huisarts waar ze al decennia komen en een band mee hebben, de krant die ze met de buren uitwisselen en die fijne bakker om de hoek.

En juist in dat netwerk ligt de oplossing van het probleem, zegt Latten. Hij stelt dat het woningaanbod per buurt veel beter moet aansluiten bij de behoefte van de ouderen. “Er wordt al een beetje aan gewerkt, maar er zouden veel meer wooncomplexen moeten zijn waarbinnen ouderen kunnen verhuizen: dan stroomt het door. Nu is het zo dat je hooguit een bescheiden deel van de mensen kunt verleiden te verhuizen naar iets kleiners, omdat ze daarvoor uit hun buurt moeten verhuizen. Voor veel mensen is er weinig aantrekkelijks te vinden in het huidige aanbod.”

Eenvoudigere regels

Er zijn pioniers die hierover nadenken en in actie komen, zegt Latten. Maar: “Het wordt mensen vaak moeilijk gemaakt, er zijn allerlei regels en er is bureaucratie waardoor mensen helemaal niet met elkaar mógen gaan wonen zonder dat ze worden gekort op hun huurtoeslag, bijvoorbeeld.”

Gelukkig, zegt hij, zijn er altijd mensen die initiatieven nemen, complexen opzetten waar zowel grote als kleine huizen zijn, waar ruimte is voor verschillende generaties. “Schitterend is dat. Maar innoverende mensen moeten vaak hemel en aarde bewegen om hun ideeën in de praktijk te kunnen brengen. Terwijl goede voorbeelden werken, dan kunnen mensen zich er iets bij voorstellen. Vereenvoudig de regels dus.”

Miriam Hoogendijk (71) verhuisde van een corporatiewoning in de Staatsliedenbuurt naar een kleinere sociale huurwoning in het centrum. Ze vindt dat het doorstromen te ingewikkeld wordt gemaakt. “Ik ben er zestien jaar mee bezig geweest, vanaf het moment dat mijn dochter het huis uitging. Ik had de 84 vierkante meter en de vier kamers niet meer nodig, terwijl ik mensen om me heen zag die met matrasjes in de huiskamer moest slapen wegens gebrek aan ruimte.”

Er wordt schaarse ruimte verspild, zegt Hoogendijk. “Maak het de mensen makkelijker. Ik zag jaren geleden een leuk huisje waar ik zo in had gewild, maar volgens de regels van Woningnet was het 2 vierkante meter te veel om ervoor in aanmerking te komen. Daarna heb ik nog jaren in mijn eigen te grote huis gewoond, terwijl er allang andere mensen in hadden gekund die hoge nood hadden.”

“En dan al die regeltjes: ik kwam in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, maar die moet je dan wel zelf voorschieten. Dat lukte mij wel, maar dat geldt niet voor iedereen.”

Volgens Jasper de Groot van woningplatform Pararius zit de mismatch ’m vooral in de slechte aansluiting tussen sociale huur en vrije huur. “Maar liefst 33 procent van alle woningen in Nederland is een sociale huurwoning, slechts 7 procent van alle woningen betreft een vrije sector huurwoning. Voor Amsterdam is dat nog schever.”

De schaarste veroorzaakt hoge huren en creëert een gapend gat tussen de sociale sector en vrije sector, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een huurwoning in de vrije sector, zegt De Groot. “Dit heeft bovendien tot gevolg dat er aan de onderkant geen mensen in een sociale huurwoning kunnen instromen.”

Verhuisketen

Er moet meer tijd en aandacht zijn voor het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, zegt Jacqueline van Loon, directeur bij Stichting !Woon. “Je moet het organiseren, vanzelf gaat het niet. Als je mensen in beweging wil krijgen, moet de verhuisketen veel meer op gang worden geholpen.”

“Dat houdt inderdaad in dat je iets aan het aanbod moet doen: mensen moeten ook wíllen verhuizen, de nieuwe woning moet naar hun gading zijn. Je moet iets te bieden hebben, anders blijven mensen zitten waar ze zitten. De buurt speelt daar ook een belangrijke rol in, je sociale contacten, de huisarts waar je vaak al jaren komt.”

In het geval van ouderen zul je veel meer duidelijkheid moeten bieden over wat er voor hen te winnen is, zegt Van Loon. “Verhuisdrempels wegnemen. Als je wat kleiner gaat wonen, hoort daar bijvoorbeeld bij dat je nieuwe huis meer comfort biedt, energiezuiniger is en makkelijker schoon is te houden. Wellicht is er een lift, waardoor je langer zelfstandig kan blijven wonen, voor jezelf kan blijven zorgen. Kleiner kan ook meer comfort betekenen.”

En vergeet niet dat verhuizen een stressvolle gebeurtenis is, zegt Van Loon. “Voor ouderen nog meer dan voor jongeren. Mensen gaan dan uitstellen, uitstellen, uitstellen. Betere begeleiding, ondersteuning van A tot Z, kan ervoor zorgen dat mensen er niet meer als een berg tegenop zien en wel de stap durven te zetten.”

Verleiden

Het is duidelijk: de doorstroming vlot trekken is arbeidsintensief werk. André van Diest, manager verhuur bij Ymere, is bij de corporatie met zes mensen bezig met passende huisvesting. Onlangs hebben zij in Weesp geprobeerd ouderen in grotere woningen tot verhuizen te verleiden. “We hebben duizend 65-plussers aangeschreven en kregen van 8 procent een reactie. Met die mensen zijn we gaan praten. Uiteindelijk zijn er negentien mensen verhuisd naar een kleinere woning.”

En dan is Weesp misschien nog een slagje overzichtelijker dan de stad Amsterdam. Van Diest: “Mensen hechten begrijpelijk genoeg aan hun huis en hun omgeving. Het valt op dat mensen in het overgrote deel van de gevallen achter de zaken aanlopen. Het zou goed zijn op je 65ste al goed na te denken over hoe het verder gaat. We zien dat mensen te laat verhuizen en dan niet meer goed aarden. De meeste mensen zijn niet actief op zoek. Onze taak is duidelijker zijn over hun belangen, door ze te benaderen, erover te spreken met ze. Maar dat kost enorm veel tijd.”

De ervaringsdeskundigen waren er, hoewel het uiteindelijk soms lang duurde, wel op tijd bij. Hoogendijk is blij dat ze in het centrum woont. “In de stad, dicht bij het Leidseplein en de trams. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Ook Rijke, die verhuisde van De Pijp naar Oost, is blij dat ze de stap heeft gezet. “Na 28 jaar je vertrouwde buurt achter je laten, is niet iets wat je zomaar doet. Maar ik wilde kleiner wonen én ik gunde het huis waar ik zelf zo lang met veel plezier heb gewoond, met liefde aan een gezin dat op zoek was naar iets groters.”

Wat zijn de opties voor te groot of te klein wonende huurders? Het kopen van een woning is een heidens karwei, een huis huren in de vrije sector is aan veel Amsterdammers niet besteed. Wie is aangewezen op een sociale huurwoning heeft ook te maken met lange wachtlijsten (duur: dertien jaar gemiddeld) en een schraal aanbod. Enkele jaren geleden is de ruilapp HuisjeHuisje ontwikkeld: een plek waar huurders gemakkelijker een woning konden aanbieden of vinden om te ruilen. De app is eind 2019 gestopt omdat er niet genoeg gebruik van werd gemaakt. Woningruil mag, maar de corporatie moet toestemming geven. Als de verhuurder een particulier is, moet die ook toestemming geven. Het probleem is vooral het vinden van een match. Soms proberen eigenaren met de ruil ook direct de huur te verhogen. Volgens een woordvoerder van de gemeente rest dan niets anders dan een gang naar de kantonrechter. Amsterdam kent 186.500 sociale huurwoningen, waarvan er jaarlijks 13.800 vrijkomen, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Die woningen moeten worden verdeeld over alle woningzoekenden, met en zonder voorrang. De gemeenteraad bepaalt welke groepen voorrang krijgen op een woning. In Amsterdam zijn er veel voorrangsgroepen, waardoor de slaagkans weer kleiner wordt.” Er zijn regelingen voor mensen die verhuizen naar een passende woning: ‘Van groot naar beter’ en ‘Van hoog naar laag’. Wie verhuist naar een kleiner huis kan voorrang krijgen en een vergoeding om te verhuizen. Voor het verlaten van een grote woning (zeven kamers) kan het subsidiebedrag oplopen tot 6200 euro. Ouderen die hoger dan tweehoog wonen kunnen versneld in aanmerking komen voor een woning op een lagere etage of een huis met een lift. Wanneer de huur van de nieuwe woning hoger is, wordt die naar beneden bijgesteld. Afgelopen jaar werd slechts 219 keer gebruikgemaakt van beide regelingen tezamen. Dat was wel iets meer dan het jaar ervoor, toen gebeurde dat 195 keer.

