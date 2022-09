De miljoenennota biedt ook Amsterdammers verlichting, maar komt die op tijd?

De stijgende energieprijzen raken ook voorzieningen als voetbalvelden, zwembaden en het midden- en kleinbedrijf. Het prijsplafond moet ook voor hen gelden, maar is nog niet verder uitgewerkt. Beeld Remko de Waal/ANP

Dinsdagmiddag overhandigde minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) het koffertje met daarin de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Met onder meer een historisch koopkrachtpakket van bijna 18 miljard euro hoopt het kabinet de ergste effecten van de stijgende inflatie en energieprijzen te dempen.

Een tijdelijk plafond voor gas- en elektriciteitsprijzen moet al vanaf november voor verlichting zorgen. De laatste details moeten nog worden uitgewerkt, maar een huishouden dat een gemiddelde hoeveelheid gas en stroom gebruikt, is dan vermoedelijk maximaal 290 euro per maand aan energie kwijt.

Voor Amsterdammers is het prijsplafond op energie een ontzettend belangrijke maatregel die in ieder geval iets zal helpen, constateert wethouder Marjolein Moorman (Armoede).

Zo’n 80.000 Amsterdammers hebben een bijstandsuitkering of een minimuminkomen. Een groot gedeelte daarvan dreigde de afgelopen weken (verder) in de financiële problemen te komen en middeninkomens ook in toenemende mate.

Moorman vreest dat ondanks het prijsplafond de maatregelen voor sommige Amsterdammers te laat komen. “Iemand die de kachel nu al uit heeft staan, heeft echt geen reserves meer.”

Minimumloon stijgt

Naast de Amsterdamse huishoudens raken de stijgende energieprijzen ook voorzieningen als voetbalvelden, zwembaden en het midden- en kleinbedrijf, zoals bakkers en kleine horeca. Het prijsplafond moet ook voor hen gelden, maar is nog niet verder uitgewerkt. En dat kan volgens wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) geen dag langer wachten.

Tegelijkertijd zullen Amsterdammers volgend jaar een hoop merken van de gepresenteerde plannen. Het minimumloon, de bijstand en de AOW stijgt met tien procent, de huur- en zorgtoeslag gaat omhoog en het kindgebonden budget wordt verhoogd. Op de al eerder aangekondigde 170 miljoen euro voor cultuur euro wordt niet beknibbeld. Belangrijk, aangezien Amsterdam de grootste cultuurdichtheid van het land heeft.

Het college, bestaande uit PvdA, GroenLinks en D66, heeft sinds het coalitieakkoord van dit jaar hoge ambities op het gebied van isolatie. Daarbij wordt ook gehoopt op een flink gedeelte van de 150 miljoen euro die het Rijk nu landelijk uittrekt om woningen te isoleren. Over de zo gewenste gelden voor de groei van de stad blijft nog veel onduidelijk. Van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot de ontwikkeling van Zuidasdok: het kabinet-Rutte IV heeft vooralsnog geen extra miljarden vrijgemaakt voor de meeste Amsterdamse groeiprojecten.

Ondermijning

De Amsterdamse coalitie is verdeeld over de uitkomst van de begroting. PvdA en GroenLinks hebben er veel kritiek op, terwijl D66-wethouders tevreden zijn met de miljoenennota. Zo zegt Shula Rijxman (Zorg): “Ik ben blij dat het kabinet dit jaar specifiek aangeeft te investeren in gezondheidspreventie.” Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) zegt in ‘goed gesprek’ te zijn met het Rijk over noodzakelijke investeringen.

De Amsterdamse VVD, met vijf zetels de grootste oppositiepartij, ziet in de miljoenennota dat het Rijk inzet op noodzakelijke verlichting voor de lage- en middeninkomens. Fractievoorzitter Claire Martens: “Het verlagen van de inkomstenbelasting is een belangrijke stap. Ik ben ook heel erg blij met het geld dat voor veiligheid wordt vrijgemaakt. Hiermee krijgt Halsema hopelijk meer middelen om ondermijning tegen te gaan.”

Martens hoopt dat de gemeente bij de presentatie van de eigen begroting de neiging kan weerstaan het leven voor de gemiddelde Amsterdammer duurder te maken. “Het Rijk is over de brug gekomen met lastenverlichting, durft het college daar ook voor te kiezen of komen er toch weer lastenverzwaringen?”

Donderdag zal hier meer duidelijk over moeten worden, als Amsterdam de begroting voor 2023 presenteert.