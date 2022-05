De meivakantiedrukte is even wennen voor de geiten in het Amsterdamse bos

Op Geitenboerderij Ridammerhoeve krijgt een lammetje de fles van een jonge bezoeker. De geitengeneratie hiervoor heeft meer moeite met menselijke toenadering. Beeld Daphne Lucker

Het is meivakantie. Dat merk je op Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. Jonge kinderen rennen achter geitjes aan terwijl ouders in de zon cappuccino met geitenmelk drinken. Tussen de tafeltjes op het terras scharrelen kippen en hier en daar een lammetje dat uit zijn hok is ontsnapt.

Voor sommige geiten is deze drukte nieuw. De dieren die tijdens de lockdown zijn geboren zijn nu bijna volwassen, maar moeten nog wennen aan het grote aantal mensen. De rust die ze gewend waren uit de periode dat er geen bezoekers mochten komen, is voorbij.

Corine Riteco (64) is samen met haar man Willem Dam (64) in 1988 de biologische boerderij begonnen. Ze houden er 120 geiten, een paar varkens, twee koeien en een tiental kippen. Kinderen kunnen er een flesje met melk kopen en daar de lammetjes mee voeren. “De coronageiten hebben deze flesjes nooit gehad. Vandaar dat ze minder snel naar de bezoekers toe komen. Ze moesten even wennen toen er weer mensen kwamen.”

Ontsnappingsdrang

Nu is het weer ouderwets druk op de boerderij en krijgen de geiten veel aandacht. Zoon Tom Dam (30) staat te klussen in de schuur. Hij neemt binnenkort samen met zijn zus Iris de boerderij over. “Sommige zijn nog wat schuwer ja, maar ze zijn zó nieuwsgierig. Dat trekt wel weer bij.”

De witte geiten zijn overal waar je kijkt. In de schuur spelen ze op de verschillende platforms. Hier en daar glipt een lammetje onder een hek door naar een ander verblijf. Aan de verzorgers om ze snel weer terug te zetten bij hun moeder. Via bruggetjes kunnen de geiten het veld in, waar ze op boomstronken klimmen en geaaid worden door kinderen.

Wat geiten zo leuk maakt? “Ze zijn speels, gezellig, maar ook heel eigenwijs,” zegt Dam.

Zijn moeder: “Ze zeggen weleens: als je geiten houdt, leer je vloeken.”

Verzorger Jan zit tussen de geiten en geeft een lam de fles. “Dat is zeker zo, maar ze hebben gelukkig veel leuke kanten,” zegt hij. De wei wordt afgesloten met een elektrisch hek. “Als de stroom eraf is, proberen ze meteen te ontsnappen. Het is alsof ze het ruiken.” Dan moeten Riteco en haar man erachteraan. “De bezoekers vinden het hilarisch, maar dat is voor ons minder leuk.”

Geitenyoga

Inmiddels vinden de geiten het wel gezellig dat er zoveel mensen zijn. Dat is te zien op zaterdagochtend. “Dan geven we yogalessen in de geitenstal. De geiten dartelen dan tussen de yogaënde mensen door,” vertelt Riteco.

Een zonnegroet doen tussen de geiten werkt ontspannend, is het idee. Maar bij de bokken, die verderop staan, kun je dan beter wegblijven. De geur is daar een stuk sterker. “De mannen stinken, meer dan de vrouwen. Dat schijnen vrouwen lekker te vinden.”

De coronalammeren zijn onderhand opgevolgd door een nieuwe generatie geiten: de verlegen dieren hebben inmiddels zelf jongen gekregen. Er huppelen dan ook een hoop nieuwe lammetjes rond in de stallen in het Amsterdamse Bos. Deze lichting slurpt gewillig uit de flesjes die kleine kinderen met kaplaarzen hun aanbieden. Sommige stadse ouders hebben meer moeite met de vieze stal en maken van een veilige afstand foto’s.