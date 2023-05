De meest besproken fietstunnel van het land, die onder het Rijks, is 10 jaar open: ‘Het was een harde strijd’

Een fietser maakt tijdens het jubileumfeest gebruik van de 'meest omstreden honderd meter’ van Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen

Een operazangeres, een straatmuzikant die viool speelt, een rij museumbezoekers, toeristen die zich met selfiestick in de hand op het fietspad werpen om een foto te maken en fietsers die hun bel laten horen of ‘watch out’ roepen. Het is zaterdagmiddag niet rustig in de fietstunnel die dwars door het Rijksmuseum loopt.

Het is zaterdag 13 mei tien jaar geleden dat de fietstunnel onder het Rijksmuseum weer openging nadat de doorgang net zo lang dicht was geweest vanwege de verbouwing. Voor de Fietsersbond Amsterdam reden voor een klein feestje.

Proosten op de passage

Voorzitter Florrie de Pater en drie anderen van de bond delen stickers uit aan fietsers die de tunnel in- en uitkomen. De QR-code op de sticker – die tijdelijk niet werkt – leidt naar een pagina met allerlei verhalen over de geschiedenis van de tunnel.

De ene fietser roept ‘gefeliciteerd’, de ander ‘don’t speak Dutch’ en weer een ander fietst door. “We gaan later deze week nog een keer stickers uitdelen, nu zijn er veel toeristen. Het is zaterdag, maar we moeten dit moment vieren. We doen het elk jaar samen met een etentje of een borreltje.” Straks, na anderhalf uur stickers uitdelen, proosten de actievoerders die er mede voor hebben gezorgd dat er nog gefietst kan worden door de passage.

Omstreden honderd meter

De discussie over de fietstunnel die de Stadhouderskade met het Museumplein verbindt, is bijna zo oud als het Rijksmuseum zelf. Al in 1924 pleitte de toenmalige directeur voor afsluiting. Ook de jury die in 2001 bepaalde welke architect de opdracht kreeg voor de verbouwing van het Rijksmuseum deed de aanbeveling fietsers te weren. Het zou te onveilig zijn om fietsers te mengen met voetgangers en bezoekers van het museum.

Maar daar legde de Fietsersbond Amsterdam zich niet bij neer: de passage moest en zou openblijven. De fietstunnel is een belangrijke verbinding voor fietsers die van Centrum naar Zuid of verder reizen. Het werd een jarenlange vete om het gebruik van de inmiddels ‘meest omstreden honderd meter’ van Amsterdam.

Dat gebeurde in een felle strijd met juristen, in scène gezette ongelukken, een stadsdeel dat lijnrecht tegenover de wethouder stond. Volgens oud-museumdirecteur Wim Pijbes vormde de tunnel een gevaar voor het grote aantal bezoekers dat hij na de verbouwing verwachtte. “We hebben 370 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebouw, dat doen we niet om een overdekt fietspad te accommoderen,” zei hij ooit.

Ook voor de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz was de fiets van begin af aan de grote dwarsligger voor hun ‘elegante, geraffineerde en fijnzinnige’ visie op het Rijksmuseum. Meteen bij de presentatie van hun ontwerp, op 4 april 2001, ontstond er een meningsverschil met de fietserslobby die er anders over dacht. In de jaren erna voerde de Fietsersbond Amsterdam actie tegen het afsluiten van de tunnel.

New York verbaasd

Na enig mokken – Ortiz: “Dit is een buitengewoon trieste dag” – legden de architecten zich bij het onvermijdelijke neer, al was hun verbazing over de Nederlandse manier van besluitvorming alleen maar gegroeid. Ze begrepen niets van het Hollandse poldermodel en noemden het ‘een perverse versie van democratie’.

Zelfs Amerikaanse critici verbaasden zich over de daadkracht van de Fietsersbond. Wat een wonderlijke, machtige lobby van fietsers hebben ze daar in Amsterdam, klonk het na het zien van de documentaire Het Nieuwe Rijksmuseum.

Oeke Hoogendijk maakte de vier uur durende documentaire die ook in New York in première ging. In recensies werd Hoogendijks documentaire geprezen. Hier en daar hekelen recensenten de lengte – ‘patience testing’ volgens The New York Times, en ‘exhaustingly long’ volgens Filmjournal – maar overal werd de felle rol van de Fietsersbond in Amsterdam genoemd. ‘The new Rijksmuseum is the saga of Amsterdam’s activist bicycling community’.

‘Het Nieuwe Rijksmuseum’ is te zien op de website van de NPO.