De man die Amsterdam het Vondelpark gaf: nieuwe biografie van Piet van Eeghen

In 1864 nam Piet van Eeghen het initiatief voor de aanleg van een ‘Rij- en Wandelpark’ op een modderig stuk land achter het Leidsebosje. Beeld Stadsarchief Amsterdam / Collectie Jacob Olie

‘Amsterdam was in 1816 geen stad waar een toerist veel te zoeken had, hoogstens stilte en weemoed,’ aldus Laura van Hasselt in Geld, geloof en goede vrienden, de nu verschenen handelseditie van haar proefschrift over Piet van Eeghen.

De stad was nog slechts een schaduw van weleer, verkeerde in diepe schulden en de helft van de bevolking leefde op of onder de armoedegrens. Op 25 oktober 1816 werd Christiaan Pieter van Eeghen geboren. ‘Een man die voor veel Amsterdammers vooral bekend zal zijn als de naamgever van de Van Eeghenstraat, een van de duurste straten van de stad. Die niet toevallig aan het Vondelpark ligt,’ plaagt Van Hasselt in haar inleiding. ‘Maar het is de vraag hoeveel stadsbewoners dat weten.’

Geld uit suikerplantages

Net als zijn voorouders was Piet doopsgezind, koopman en bankier bij het familiebedrijf Van Eeghen & Co. Weliswaar mochten de elders vervolgde doopsgezinden tot 1795 geen functies in het Amsterdamse stadsbestuur bekleden, maar hun geloof werd hier tenminste getolereerd. Het feit dat ze bekendstonden om hun royale ondersteuning van goede doelen hielp daarbij, stelt Van Hasselt.

Van Eeghens schoonvader, Pieter Huidekoper, was in 1842 de eerste doopsgezinde burgemeester van Amsterdam. Van Eeghen koos een andere weg om het leven in de stad te verbeteren. En hij kwam een heel eind met dank aan zijn diepgewortelde geloof, invloedrijke vrienden en bovenal het familiekapitaal.

Dat de firma Van Eeghen & Co. indirect verdiende aan de slavernij op de suikerplantages in Suriname wringt met het sociale imago van de doopsgezinden. ‘Een Van Eeghen zou het systeem van structurele ontmenselijking dan ook niet snel verdedigen, maar dat was iets anders dan een expliciete veroordeling,’ concludeert Van Hasselt. ‘Het menselijk leed in de koloniën woog in de praktijk minder zwaar dan het bedrijfsbelang, en zeker ook dan de veel zichtbaarder sociale kwesties in eigen stad.’

Liefdadigheidswerk

Konden inwoners van andere steden wandelen over voormalige adellijke jachtgronden, de Amsterdammers moesten het lang doen zonder openbaar stadsgroen. Wie een stadspark in Amsterdam wilde creëren moest het zelf aanleggen, bij gebrek aan daadkracht en van het armlastige gemeentebestuur.

En dus nam Van Eeghen in 1864 het initiatief voor de aanleg van een ‘Rij- en Wandelpark’ op een modderig stuk land achter het Leidsebosje. Met het openbaar toegankelijke stadspark zette hij de kroon op zijn liefdadigheidswerk voor Amsterdam.

Het Vondelpark en Stedelijk Museum vallen niet meer weg te denken uit Amsterdam. Maar de door Van Eeghen opgerichte Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse bestaat niet meer, net als de Vereeniging tot Opbeuring van Boetvaardige Gevallene Vrouwen en het Prinsengrachtziekenhuis. ‘Verkocht, opgeheven, gefuseerd, zo gaat het vaker met erfenissen uit vroeger eeuwen,’ sombert zijn biograaf, die verder van mening is dat de rol van Van Eeghen als stille stadsverbeteraar in de geschiedschrijving van Amsterdam ‘opvallend onderbelicht’ is gebleven. Zeker in vergelijking met een tijdgenoot als Samuel Sarphati, die meer de publiciteit zocht.

Eigen landgoed

Voor de Van Eeghens was het niet meer dan vanzelfsprekend om aan liefdadigheid te doen. Dat waren ze niet alleen verplicht aan hun geloof, maar ook aan hun stand. Maar wat Piet voor Amsterdam zou gaan doen, ging volgens Van Hasselt verder dan klassieke liefdadigheid. Hij zette niet alleen anderen aan tot donaties, maar besteedde zelf ook een groot deel van zijn tijd en kapitaal aan de structurele modernisering van de stad.

Ondanks de economische en culturele bloei die Amsterdam tijdens zijn leven doormaakte – het inwoneraantal verdubbelde van 185.000 naar ruim 400.000 – leefden veel bewoners nog steeds in diepe armoede. Toch wilden Van Eeghen en medestanders niet zozeer het volk verheffen, maar eerder de stad herscheppen ‘alsof het hun eigen landgoed was’.

Als Van Eeghen al schreef, deed hij dat zelden over zijn diepere gedachten achter zijn liefdadigheidswerken. Wat dreef hem bijvoorbeeld om met de Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse een van de eerste woningbouwverenigingen op te richten? Of zich met de Vereeniging tot Opbeuring van Boetvaardige Gevallene Vrouwen te bekommeren om een beter lot voor de talloze Amsterdamse prostituees?

Wel nagelaten is zijn op 19-jarige leeftijd geschreven geloofsbelijdenis, met als belangrijkste uitgangspunt: ‘Alle dingen die gij wilt dat anderen u doen, doet hen ook alzoo.’ Een uitspraak die volgens Van Hasselt veel zegt over de jonge Van Eeghen: ‘Hij wilde niet alleen datgene nalaten wat hijzelf niet graag zou ondervinden, hij streefde ernaar het lot van zijn medemensen actief te verbeteren waar hij dat kon.’

Hypermodern ziekenhuis

Als tiener was Piet van Eeghen getuige geweest van de eerste cholera-epidemie in Nederland. Dat de Amsterdamse bevolking bij gebrek aan medicijnen of vaccinaties zo goed als weerloos was, zeker in de dichtbevolkte verpauperde wijken, vormde wellicht de basis voor zijn latere inzet voor de oprichting van het destijds hypermoderne Prinsengrachtziekenhuis.

Bij zijn initiatieven kwamen zijn diverse netwerken en bestuursfuncties soms probleemloos samen. Zo werd de bouw van de langverwachte portierswoning bij de hoofdingang van het Vondelpark voor een belangrijk deel gefinancierd door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, waarvan Van Eeghen niet alleen een van de oprichters was maar tevens directeur.

De gefortuneerde participanten in de aanleg van het Vondelpark trokken hun beurzen echter niet louter uit liefdadigheid. De gedachte was dat de productiviteit in hun bedrijven op maandagmorgen baat zou hebben bij een zondagse wandeling van de arbeidersklasse door het Vondelpark. Bovendien zou de aanleg van de groene stadslong werk verschaffen aan honderden werkeloze Amsterdammers. Zo wisten de initiatiefnemers stedelijke trots te combineren met volksgezondheid en economisch belang.

Laura van Hasselt, Geld, geloof en goede vrienden, Balans, € 27,50, 320 blz.

Presentatie Stadsarchief In de Schatkamer van het Amsterdamse Stadsarchief is van 12 januari t/m 12 maart een kleine presentatie te zien met documenten en foto’s die een beeld scheppen van de belangrijkste initiatieven van Piet van Eeghen voor Amsterdam, en de wereld waarin hij leefde. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie via stadsarchief.nl.