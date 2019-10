De lopers weten de Amsterdamse marathon wel te vinden - nu het publiek nog

De Ethiopische atlete Meseret Defar in actie tijdens de Amsterdam Marathon 2018. Beeld ANP

Wie de marathon van Amsterdam ooit heeft gelopen, weet dat aan weerszijden van de weg geen aaneengesloten erehaag van mensen staat. Bij Duivendrecht zijn de gezichten van toeschouwers op de vingers van een hand te tellen.

De organisatie kijkt of dit sfeerloze deel van de wedstrijd de komende jaren kan worden vervangen voor een lus dichter bij of in het centrum. Eenmaal terug in de stad neemt de drukte toe, maar zie je ook geïrriteerde gezichten, vooral van inwoners die met de fiets staan te wachten om het parcours over te steken.

Tijdens de slotkilometers door het Vondelpark, wanneer de behoefte aan frisse lucht en zuurstof bij de hardlopers op zijn grootst is, kan het op een late nazomerse marathondag gebeuren dat er zonder blikken of blozen barbecues worden aangestoken. Met de rug naar de strijders op de mythische afstand worden te midden van dikke rookwolken worsten en hamburgers naar binnen gewerkt.

Feestdag

Hoe anders is dat in Rotterdam, waar de marathon wordt gevierd als een feestdag. Straten lopen uit en de inwoners staan massaal langs het ruim 42 kilometer lange parcours om met armgebaren en stemgeluid de deelnemers van een extra dosis energie te voorzien.

“Wij kijken wel met een schuin oog naar Rotterdam elk jaar,” zegt René Wit, racemanager van de marathon van Amsterdam. “Dat zou ik ook wel jaarlijks willen. Maar het verschil is minder groot dan het was. We hebben een inhaalslag gemaakt.”

Die inhaalslag heeft met name betrekking op het verbeterde imago, de snellere tijden en het toegenomen deelnemersaantal. De marathons van de twee steden ontlopen elkaar op die terreinen nog maar nauwelijks. Het parcours­record staat in Amsterdam vijf seconden sneller (2.04,06 uur) en het aantal lopers dat zich inschrijft voor de fysieke ontbering ontlopen ­elkaar niet veel: 17.000 in Amsterdam en 18.500 in Rotterdam.

Eric Brommert, racemanager van de Rotterdamse marathon, ziet ook een verschil. “Het lijkt in Amsterdam minder te leven. Hier in Rotterdam gaan de gesprekken kort voor de marathon nergens anders meer over. In Amsterdam is het deelnemersveld internationaler waar wij veel lopers uit de eigen regio hebben. Die nemen ook familieleden als toeschouwers mee.”

Volgens Brommert zit de liefde voor hun stad meer in de Rotterdammers verankerd. De marathon is voor de inwoners van de stad hét evenement van het jaar. “Het treurige oorlogsverleden en de wederopbouw zit in onze genen. We zijn trots op de stad en trots op de marathon. Als loper voel je dat.”

Enthousiaste lopers

Vanuit historisch oogpunt heeft Rotterdam een bredere basis gelegd. In drie jaar tijd werd twee keer het wereldrecord verbroken. Eerst in 1985, daarna in 1988. De tijden in Amsterdam bleven daar in de jaren tachtig ver bij achter.

De twee racedirecteuren zijn het erover eens dat een snel parcours – Abdi Nageeye probeert morgen in Amsterdam het Nederlands record te pakken – en een route langs iconische plekken zorgen voor een grote toestroom van deelnemers. En wanneer de lopers enthousiast zijn, neemt het publiek dat over.

“In Rotterdam hebben we het wat dat betreft makkelijker,” zegt Brommert. “Dankzij de wederopbouw na de oorlog hebben we brede paden en lanen. De ­infrastructuur is hier daardoor optimaal voor hardlopen. De Telegraaf noemde Rotterdam ooit de hardloophoofdstad van Nederland.”

Vooral de recreatieve marathonloper maakt in Rotterdam meer kans een persoonlijk record te lopen dan in Amsterdam. Daar is het meer zoeken naar geasfalteerde wegen en moeten smalle stukken en krappe bochten worden vermeden. Wit: “Daar staat tegenover dat Amsterdam meer te bieden heeft. De stad telt meer iconen. Daarom spreken we internationaal ook meer aan dan Rotterdam. Het Olympisch Stadion, het Rijksmuseum, het Vondelpark en zelfs de Zuidas zijn heilig voor onze parcoursontwikkelaars.”

Stadspromotie

Brommert denkt dat Amsterdam de marathon binnen de stad moet houden. “Na acht kilometer gaan de hardlopers de stad al uit. Dat moet anders kunnen. Voor het publiek is het stuk langs de Amstel minder toegankelijk. De route bij ons slingert volledig door de stad. Heel Rotterdam loopt ervoor uit. Het wordt gezien als stadspromotie.”

Op verschillende manieren proberen Wit en zijn collega’s het enthousiasme onder Amsterdammers aan te wakkeren. Via verschillende mediakanalen en gerichte bewonersbrieven wordt dezelfde boodschap verkondigd: ‘Misschien heeft u last van de marathon. Sorry daarvoor. Maar draai het om en maak er samen een mooie dag van.’

Het enthousiasme voor de marathon lijkt steeds meer over te slaan op de Amsterdammers. Ook Brommert ziet vooruitgang. “Amsterdam is een slag aan het maken. Er staat een stabiele organisatie en het is knap wat ze daar de laatste jaren opbouwen. De start en de finish in het Olympisch Stadion zijn prachtig. Eigenlijk mogen ze best wat trotser op die marathon zijn.”