De Leeshal sluit: geen plek meer voor verweesde boeken

Leeshal Oost, dat zaterdag na 64 jaar de deuren sluit Beeld Lin Woldendorp

‘Alle boeken van Leeshal Oost: koop twee boeken krijg er twee gratis’. Tweedehands aanbod met een rouwrandje. Op internet nota bene, de marktplaats die het boekenpaleis in de Commelinstraat de afgelopen jaren steeds moeilijker heeft gemaakt.

Na 64 jaar sluit de tweedehandsboekwinkel – ‘nee, geen ramsj’ – zaterdag de deuren. De opheffingsuitverkoop, waar elke roman een euro en kasteelromannetjes 50 cent kosten, loopt geen storm, net als de marktkraam voor de deur. En dat is eigenlijk wel exemplarisch voor de afgelopen jaren waarin de klandizie steeds verder terug liep.

Vorig jaar al zag uitbater Hans ter Horst de bui hangen. De zaak was nooit een vetpot, maar met twee inkomens thuis konden hij en zijn vrouw het nog prima redden. Maar die raakte in de ziektewet en toen was de vetpot snel leeg. Hij stond bijna een halve eeuw in de zaak waar hij als puber op zaterdag begon en die hij een kwart eeuw geleden helemaal kon overnemen.

Nieuwe eigenaar

Dat hij er zelf mee op ging houden, dat stond vast, maar hoop knaagde voor de winkel zelf. Zijn noodkreet kreeg weerklank. “We waren bijna rond met een nieuwe eigenaar, een vrouw die heel graag de zaak wilde doorzetten,” zegt Ter Horst.

“We hebben vier keer gesproken met De Key, de verhuurder, en alles leek rond. Maar toen kwam corona. Een maand geleden is ze afgehaakt. Ze kreeg het financieel niet voor elkaar.” Hij haalt zijn schouders erover op. “Daar kan ik weinig mee,” zegt hij bijna timide.

Daarbij speelde ook mee dat De Key de huur zou verhogen als er een nieuwe ondernemer in de winkel zou komen. “Die huurverhoging is niet de reden dat ik stop. Als ik niet had opgezegd, had ik mijn huidige huur gehouden. Maar nu ik wegga, zal De Key eerst twee maanden renoveren en dan wordt de huur 1000 euro per maand. Dat is best veel voor 64 vierkante meter Commelinstraat.”

Pep en Sjors

Buurtbewoners en vaste klanten komen nog een laatste keer langs. Zoals René de Jong, oudgediende, met tussenpozen. “Ik kwam er als klein jongetje al in de jaren vijftig en zestig. Voor de Kuifjes, Tarzanstrips en de Flintstones. Maar ook stripbladen als de Pep en de Sjors. En dan later terug om ze weer te ruilen. Nieuw konden we ze niet betalen maar tweedehands ging wel. Ik woonde op Wittenburg, maar als we naar de Dappermarkt gingen, dan mocht ik met mijn broer altijd langs de Leeshal.”

Later kwam hij er voor de oorlogsboeken. Tot hij naar Amsterdam-West verhuisde. “Twintig, dertig jaar geleden kwam ik weer in buurt wonen. Dan zag ik dat zaakje weer, met die mooie kap. Toen ik er weer eens langs liep was ik meteen verkocht.”

“De sfeer is bijzonder. Het papier, maar ook zoals het ooit was. Ik heb er nog wat oorlogsboeken gehaald, over Churchill, uit de jaren vijftig, die zie je nergens meer.” En - jeugdsentiment - oude strips. “Verleden week heb ik er nog een nazi-atlas uit 1937 op de kop getikt, die was net binnen. Het is er echt niet alleen bouquetreeks.”

De nostalgie neemt de overhand. “De bioscoop van vroeger is weg, het theater en nu de Leeshal ook. Vreselijk. Zo zie je steeds meer verdwijnen. Ik heb geen internet dus dan moet je wel in zo’n zaak terecht. Dat snuffelen vind ik ook het leukste. Het is de verrassing iets aan te treffen. Ik ga wel naar De Slegte of Scheltema, maar dit soort zaakjes zijn het leukst.”

Geen feest

Het weeshuis voor overtollige boeken viert vandaag geen afscheidsfeest, tenminste: niet wat Ter Horst betreft. “Ik krijg wel allemaal kaartjes en net een bos bloemen. Dat vind ik best leuk. Maar een feest, daar is dit ook niet de gebeurtenis voor.”

De Ajaxklok tikt de laatste minuten weg. Om half zes gaat de deur definitief dicht. “Daarna gaan we leeghalen. De dure dingen zet ik thuis neer. Die ga ik nog verkopen via internet. Ik ben zo al drieduizend boeken kwijtgeraakt. Maar 80 procent wordt weggegooid. Ik heb allerlei bedrijven afgebeld; niemand wil het hebben.” Hij schat het bestand op 50.000 boeken. “Maar als het er 100.000 zijn, geloof ik het ook.”

Dat zijn levenswerk in de vuilcontainer verdwijnt, het zij zo. “Ik heb mijn best gedaan. Over twee maanden ben ik 64. Dan heb ik 49 jaar gewerkt. Ik vind het wel mooi geweest zo.”