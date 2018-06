De laatste Cannabis Bevrijdingsdag: 'We moeten in Den Haag verder strijden'

"Sinds de eerste editie in 2009 op het Museumplein is er zo veel veranderd," zegt organisator Derrick Bergman. "De wietpas is geflopt, de THC-grens is van de baan en Opstelten is weg. De proef met legale teelt loopt. Ik voorspel dat cannabis voor 2025 uit de strafwet is."



Want daar is het Bergman, ook voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), en de kwekers en de coffeeshopwereld die het festival steunen, altijd om te doen geweest.