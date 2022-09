De kwestie-Weski blijft maar boven de zaak-Youssef Taghi hangen

In de zaak tegen neef Youssef van Ridouan Taghi, die óók zijn advocaat was, ging dinsdag opnieuw een voetzoeker af. Zijn nieuwe advocaat André Seebregts suggereerde dat advocaat Inez Weski onder de enorme druk van Ridouan Taghi was bezweken en voor haar cliënt een doorgeefluik was.

Youssef Taghi wordt er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd in zijn rol als advocaat een half jaar lang als doorgeefluik van zijn neef Ridouan Taghi te hebben gefungeerd – van maart 2021 tot in oktober 2021. Hij bezocht zijn neef veelvuldig en vaak vele uren in de streng beveiligde Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught – en gaf vervolgens informatie door aan diens criminele organisatie, is de gedachte.

Volgens Youssef was hij niet de enige die dit deed. In een proces-verbaal in het onderzoek 26Mandel, zoals de zaak officieel heet, wordt uiteengezet dat Youssef Taghi een al bestaande communicatielijn van Ridouan Taghi met de buitenwereld vermoedelijk heeft voortgezet.

“Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg,” concludeerde André Seebregts als nieuwe raadsman van Youssef Taghi. Hij verscheen dinsdag voor het eerst naast zijn cliënt, nadat hij de verdediging vorige week had overgenomen van Yassine Bouchikhi en Haroon Raza. Die hadden het voor Weski pijnlijke punt kennelijk niet willen maken.

Onderschept berichtenverkeer

Die aanwijzingen bestaan uit onderschept berichtenverkeer. Zo bespreken familieleden van Ridouan in juni 2020 dat ze een beveiligde USB-stick aan Weski hebben gegeven. De bedoeling is dat zij de informatie op de stick in de EBI laat lezen aan Ridouan Taghi en vervolgens zijn antwoorden terugkoppelt aan de familie. ‘Als ze het vrijdag meeneemt, zou super zijn. (..) Dan hebben we een reactie binnen een week. Het zou top zijn als ze het uitprint.’

Ook is er communicatie tussen de oudste zoon van Ridouan Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale van 18 november 2020. Daarin zegt de zoon dat hij contact heeft gehad met F. (father, volgens de politie). Vervolgens wordt een bericht over financiën en kennelijke drugshandel doorgestuurd, dat dwingend van toon is en waarin veelvuldig de term ‘sir’ valt. De recherche ziet hierin een aanwijzing dat het bericht van Ridouan Taghi afkomstig is. Ook is sprake van ‘my son’, ‘my family’ en ‘I am in jail’.

Krachtige persoonlijkheid

Advocaat Seebregts spreekt van ‘een parallelle communicatielijn’ die teruggaat tot medio februari 2020: ruim een jaar voordat Youssef Taghi de EBI voor het eerst binnenging. Volgens hem zegt de gang van zaken iets over de druk die Ridouan Taghi kan uitoefenen. “Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Weski, verontwaardigd, ontkent de aantijgingen met klem. “Er wordt hier over mijn rug verdediging gevoerd. Dit is verschrikkelijk. De uitspraken van Seebregts verbazen mij. Het is allemaal uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling.”

De rechtbank concludeerde dat de vermoede betrokkenheid van Weski onvoldoende is onderbouwd.

Ondertussen maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de bevindingen met betrekking tot Weski zijn gedeeld met de recherche-officier van het Landelijk Parket. Die moet beoordelen of mogelijk tóch al onoorbare dingen waren gebeurd voordat Youssef Taghi toegang kreeg tot Ridouan. Daarmee is de kwestie voorlopig nog niet uit de lucht.