De kroongetuige: onmisbaar maar ook omstreden

Om de veiligheid van de getuige te garanderen, moeten bepaalde onderdelen van de afspraken onzichtbaar blijven, zegt het OM. Over het nieuw op te bouwen bestaan van de getuige mag bijvoorbeeld niets bekend worden.



Eerder dit jaar bleek dat het uiterst riskant is om kroongetuige te worden. Een week nadat het bestaan van kroongetuige Nabil B. door het OM bekend was gemaakt, werd diens onschuldige broer in zijn bedrijf in Noord in koelen bloede doodgeschoten. De vermoedelijke schutter is inmiddels gepakt.



De Hakkelaar

De kroongetuige als wapen tegen grote criminelen deed eind vorige eeuw definitief zijn intrede in de zaak tegen drugshandelaar Johan V., alias de Hakkelaar. Twee kroongetuigen legden belastende verklaringen tegen hem af, de rechter keurde de deals met de getuigen goed.



Ook in het meer recente, grote liquidatieproces Passage zette justitie twee kroongetuigen in, Peter la Serpe en Fred Ros. Hun verklaringen leidden tot het opleggen van levenslange gevangenisstraffen aan de hoofdverdachten.



