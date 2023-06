De Kop van Java-eiland: een plek voor plannen die er nooit kwamen

Op het uiterste puntje van het Java-eiland waait altijd de wind. Wat moet je er? Bebouwen of leeg laten? Na een kwart eeuw plannenmaken is in architectuurcentrum Arcam te zien waar Amsterdam al die jaren aan is ontsnapt. ‘We begonnen met leegte en we willen graag eindigen met leegte.’

Op de Kop van het Java-eiland houdt de wereld op te bestaan. Wat er rest is water, leegte en wind. Op het uiterste westpuntje van het eiland staat de Zeeman op de Uitkijk met zijn oliejas en zijn zuidwester vanaf zijn sokkel te staren in het niets.

Een unieke plek in Amsterdam. Ruim twee hectare groot, midden in de stad, met uitzicht op het Centraal Station, de cruiseschepen voor de Passagiersterminal en, aan de overkant, het Hamerkwartier in Noord. Een karakteristieke knik van 45 graden in het eiland, nog terug te voeren op de vorm van de golfbreker die het ooit was voor de binnenvaartschepen die aan de Oostelijke Handelskade lagen aangemeerd.

Een van de plannen voor de Kop van Java: de vrijheidstoren van Koen Karst. Beeld Koen Karst

Toen eind jaren negentig het eiland werd volgebouwd, viel de Kop buiten de plannen. Hij ligt er verlaten bij, met een uitlaatveldje, een parkeerplaats, een speeltuintje en een gebouwtje dat jaren dienstdeed als noodlocatie voor basisschool De Kleine Kapitein, waarin tegenwoordig Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Nu geldt het als de waarschijnlijkste plek voor de bouw van een slavernijmuseum.

Lege muur

In de tussentijd heeft een grote hoeveelheid architecten, projectontwikkelaars, buurtbewoners en andere plannenmakers een begerig oog op het stukje land laten vallen. Buurtbewoner Bert Kommerij: “Het is als met een lege muur boven de bank. Veel mensen denken: daar moet iets hangen. Ik ben er vaak en dan zie ik mensen aan komen fietsen. Ze maken een selfie en altijd is er dan een moment van paniek. Want er is niks. Je kunt er niet eens koffie drinken. En het waait er altijd.”

De Kop is ‘de mooiste plek ter wereld’, zegt Maarten Kloos, oud-directeur van het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam. “Die verdient alleen het mooiste project ter wereld.”

Bovenaan de Vrijheidstoren had ontwerper Koen Karst een uitzichtpunt bedacht. Beeld Koen Karst

Kloos is voorzitter van de commissie-Kloos, ook wel bekend als de commissie-nee, vijftien jaar geleden opgericht om het bureau van oud-wethouder Maarten van Poelgeest leeg te houden. Die wist zich geen raad meer met de stapels plannen die hij voor zijn neus kreeg. De commissie kreeg als taak alleen aan de bel te trekken als zich een project aandiende ‘van het allerhoogste niveau van internationale allure’. Publieke discussie werd er niet over gevoerd. Geen enkel plan haalde nog de Stopera.

Veel ontsnappingen

De commissie wordt deze week opgeheven, in de slipstream van een grote opschoning van gemeentelijke adviescommissies. In Arcam is vanaf donderdag Nooit gebouwd Kop Java te zien, een pop-uptentoonstelling van plannen die vanaf de eeuwwisseling de revue hebben gepasseerd, ingericht door Kloos en Kommerij.

Waar is Amsterdam allemaal aan ontsnapt? Aan veel. In 2000 verscheen voor het eerst een overzicht van plannen, ingediend na een oproep van de gemeente. De eerste contouren van wat zich later in veelvoud aan zou dienen waren al zichtbaar. Veel torens, soms gevuld met woningen, en altijd met een horecavoorziening.

Het plan van Dries van Heusden: een reuzenrad. Beeld Dries van Heusden

Een opgeblazen Hollandse windmolen van zestig meter hoog, drie ranke woontorens van 120 meter die meedraaien met de wind. Een tulp van monumentale omvang, aangevuld met een klomp. Een piramide of een lichtbaken. Een zaagmolen, een nieuw koninklijk paleis of een replica van de Taj Mahal. Met vooruitziende blik: een megazuigerslang naar de overkant van het IJ met in de pijler een disco, een restaurant en een uitkijkpunt.

Je ziet Kloos denken: hoe zal hij dit nou eens netjes omschrijven. “Ik wil eigenlijk het woord fallus niet gebruiken, maar daar komt het natuurlijk wel op neer.”

Sculpturele woontoren

Nadien is het er niet veel rustiger op geworden. Kloos en Kommerij bladeren rustig door hun verzameling plannen. Kijk hier, zegt Kloos. “Heel karakteristiek: de Spinaker.” Op papier is een gigantisch gebouw te zien in de vorm van een bol zeil, ontworpen door de Utrechtse architecten Vincent Frowijn en Paul de Roos.

Er is een verticale kas, een grote bol met woningen en een gigantische brugconstructie met daaronder een roestvrijstalen ei, bedoeld als ceremonieel centrum voor de Olympische Spelen in 2028, die uiteindelijk nooit naar Amsterdam zullen komen. Cees Dam, bekend van de Stopera, wilde op de Kop eerst een sculpturele woontoren neerzetten en later een Tower Bridge met aan beide zijden van het IJ torens van zeventig meter hoog.

“Soms waren het plannen van mannen die graag een monument voor zichzelf willen bouwen,” zegt Kloos. Groot, groter, grootst. Ontwerper Marcel Wanders ontwierp een grote windmolen. In 2018 wilde architect Dries van Heusden een negentig meter hoog reuzenrad bouwen, volgens hem goed voor 500.000 bezoekers per jaar.

Gigantische wip

Heimelijke favoriet van Kloos en Kommerij: een plan van architect Bert Tjhie om van de Kop een dok te maken, waarin op elk gewenst moment een gebouw binnen kan varen, of het nou een sporthal is, een dierentuin of een drijvend theater. Ook mooi: het equilibrium van bouwkundestudent Elena Staskute, een constructie van staal en graniet die lijkt op een gigantische wip, waarvan de ene zijde zich zeven meter boven en de andere zijde zich zeven meter onder de grond bevindt.

Het Equilibrium van Elena Staskute. Beeld Elena Staskute

Enorme bouwwerken, maar altijd was er ook de andere kant: een bijna heilig beleden wens om de Kop van Java-eiland leeg te houden, of in elk geval groen.

Kloos: “In 2018 kwam het idee om vanaf de Kop een brug te bouwen naar Noord. Dat was het moment waarop wij als commissie besloten om eens een keer te zeggen wat we zelf het liefst wilden: een stadspark van allure, met ecologisch groen.” Een idee dat door de nieuwe wethouder Eric van der Burg werd omarmd.

Het Equilibrium, gezien vanaf de kade. Beeld Elena Staskute

Einde van het liedje: de brug kwam er niet, het parkenplan bleef. “Dat is ook onze conclusie nu de commissie is opgeheven. We begonnen met leegte en we willen graag eindigen met leegte. Schrijf een internationale opdracht uit voor landschapsarchitecten. Hier in Nederland, en ook in Engeland en Frankrijk maken die fantastische dingen.”

Koloniaal scheepvaartverkeer

Hij ziet, zegt Kloos, niet uit naar de mogelijke bouw van het slavernijmuseum op deze plek. “Er ligt nog geen concreet plan, maar stel dat het er komt, hoe groot wordt het dan? Wat betekent het voor de buurt? Waar parkeren mensen hun auto en komen er ook touringcars te staan? Ik weiger te geloven dat er geen andere plek is. Waarom wordt er niet gekeken in de richting van de Oranjesluizen? Daar kwam in de tijd van de slavernij alle scheepvaartverkeer langs in de richting van Suriname en Indonesië. Ergens in die leegte kun je een fantastische plek creëren.”

Praat met ons mee Wel of geen museum? Een verticale kas of leeg laten? Wat zou u met de Kop van Java doen? Stuur een reactie van 150 woorden naar hethoogstewoord@parool.nl onder vermelding van uw naam en woonplaats.

Kommerij: “De Kop van het Java-eiland is een plek van verhalen en romantiek. Er is niets en tegelijkertijd is er alles. Tijdens de EU-top van 2016 hebben we er de zelfvoorzienende stad FabCity gebouwd. Vorig jaar werden er boten aangemeerd voor Oekraïense vluchtelingen. Die mensen hebben er staan huilen en schreeuwen. De eerste keer dat ik op de Kop van Java-eiland kwam, was ik overweldigd door de kracht van het niets dat je elke keer weer opnieuw kunt invullen met steeds weer nieuwe verhalen. Dat verdwijnt als je er een slavernijmuseum neerzet. Dan blijft er op de Kop nog maar plek voor één verhaal.”

Nooit Gebouwd Kop Java: 15 t/m 22/6, 13.00-17.00 uur, maandag gesloten. Arcam, Prins Hendrikkade 600. Entree is gratis