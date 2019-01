De koolmees is de meest geziene stadsvogel

De huismus wordt vooral geteld aan de randen van Amsterdam

In de Amsterdamse top 10 komen in tegenstelling tot de landelijke lijst ook de halsbandparkiet en de kokmeeuw (op de negende plaats) voor.



"De halsbandparkiet is een typische Randstadvogel. In Amsterdam zit hij vooral in het Vondelpark. Daar vindt hij zijn ecologische niche en wordt hij bijgevoerd. De kokmeeuw houdt van warm water en zoekt bij streng winterweer de stad op," aldus Kooijmans. De merel is ten opzichte van vorig jaar een plaats op de lijst gestegen, van de vijfde naar de vierde plaats. Ook landelijk is de merel bezig aan een comeback.



In Amsterdam deden 1510 mensen mee aan de nationale vogeltelling. Zij telden 21.523 vogels.



De resultaten verschillen nogal per wijk. Waar in de ene wijk de kokmeeuw veruit bovenaan staat, voert in een andere wijk de kauw of het roodborstje de boventoon. Landelijk deed dit jaar een recordaantal mensen mee aan de telling: ruim 77.000.