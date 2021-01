De Kolenkitkerk komt letterlijk in de spotlights te staan

Een nieuw plein met een fontein en een nieuwe belichting moeten van de Opstandingskerk weer het middelpunt van de Kolenkitbuurt maken.

Hij staat nota bene in de top honderd van de mooiste naoorlogse gebouwen, maar met de buurt raakte ook de Opstandingskerk in de jaren negentig in de versukkeling. De Kolenkitbuurt werd een Vogelaarwijk en had grotere problemen aan zijn hoofd dan een verwaarloosde kerk waarvan inmiddels ook de oorspronkelijke gebruikers, de leden van de Nederlands Hervormde Gemeente, waren vertrokken.

Nu tientallen jaren later de grootscheepse fysieke renovatie van de Kolenkitbuurt zijn voltooiing nadert, wordt het tijd ook zijn naamgever weer in ere te herstellen, zegt dagelijks bestuurder Carolien de Heer van het stadsdeel West. Kort voor de jaarwisseling gaf het bestuur een klap op de plannen voor een herinrichting van de omgeving van de kerk. “De Kolenkitkerk moet weer het middelpunt van de buurt worden. Een baken in dit deel van de stad, zoals hij dat vroeger ook was.”

De plannen beloven onder meer een nieuw plein met een mooie nieuwe tegel, bankjes, bomen en een fontein naar een ontwerp van Drazen Bokan, die eerder tekende voor de populaire waterpartij op het Haarlemmerplein. De Heer: “Het moet echt een plezierige verblijfsplek worden voor de buurt. Er is uitgebreid gesproken met de bewoners, en een speels element met water was een van de wensen die uit die gesprekken naar voren kwamen.”

Spotlights

Met een nieuw lichtplan komt de Opstandingskerk straks ook letterlijk in de spotlights te staan. “Er is een plan gemaakt waarmee de mooiste elementen van het gebouw ook in het donker goed zichtbaar blijven, natuurlijk zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden,” zegt de bestuurder. “In het buitenland doen ze dat heel goed, vind ik, bijzondere gebouwen uitlichten. Wij hebben dat minder, misschien uit calvinisme. Ik denk dat het heel mooi wordt.”

Een interessant punt: het is normaal de gewoonte om eerst het gebouw op te knappen en daarna de omgeving. In het geval van de Kolenkitkerk gebeurt dat andersom. Uit nood geboren, de pinkstergemeente die de kerk sinds 1988 in gebruik heeft, heeft simpelweg de middelen niet om een kostbare renovatie te financieren. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om een deel van de kerk open te stellen voor concerten en zakelijke bijeenkomsten.

Renovatie

De renovatie is wel nodig, vertelt architect Peter Rutten uit Haarlem, die in opdracht van de eigenaar een plan maakte. “De staat van onderhoud is matig tot slecht. De restauratie van de pastorie is gedaan, maar de rest wacht nog op de financiën. Het afgelopen jaar is er ook weinig gebeurd als gevolg van corona.” De opknapbeurt van de omgeving is wat dat betreft zeer welkom, zegt Rutten. “Hopelijk is het een impuls voor ontwikkelaars en investeerders. De kerk verdient het.”

De in 1956 opgeleverde Opstandingskerk is een van de zes kerkgebouwen van de hand van architect Marius Duintjer (1908-1983), die later onder meer het gebouw van de Nederlandsche Bank ontwierp en het voormalige onderkomen van de ABN Amro aan de Vijzelstraat.

De kerk in Bos en Lommer is een zogenoemde kathedraalkerk met een traditionele indeling. Later zou Duintjer onder invloed van de Japanse bouwkunst ook moderne kerken bouwen, zoals de Thomaskerk in Zeist.