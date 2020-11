De kogel dreigt voor nog eens 4000 Amsterdamse damherten

Het aantal damherten in de Waterleiding­duinen is ondanks het ‘actieve beheer’ nog steeds veel te groot. Beeld Marten van Dijl / ANP

Sinds de start van het ‘actief beheer’ van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2015 zijn er meer dan achtduizend dieren afgeschoten, maar de gewenste populatie van duizend exemplaren is nog steeds niet bereikt. In het nieuwe beheerplan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland wordt daarom voorgesteld het afschot op te voeren. Door in de komende twee jaar nog eens vierduizend dieren te doden, verwachten de opstellers in 2022 de gewenste omvang van de groep te hebben bereikt.

Daarvoor zijn wel extra maatregelen nodig. De Faunabeheereenheid stelt onder meer voor het jachtseizoen drie maanden te verlengen en van start te laten gaan in augustus in plaats van in november. Ook moet de huidige limiet van maximaal honderd dieren per week worden losgelaten en moeten de dieren zeven dagen per week kunnen worden geschoten. Verder wordt voorgesteld het gebruik van geluiddempers en kunstlicht toe te staan.

Onstilbare honger

De extra inspanning is volgens de Faunabeheereenheid nodig omdat de damherten ondanks het afschot van de afgelopen jaren nog steeds grote schade toebrengen aan de natuur in het waterwingebied. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat van de ruim 170 plantensoorten in het gebied 72 procent fors is afgenomen als gevolg van de onstilbare honger van de groep. Het verdwijnen van bloemen is funest voor de vlinders in het gebied en ook met de beschermde nauwe korfslak gaat het ronduit beroerd.

De bestrijding van de Amsterdamse damherten kent felle voor- en tegenstanders. De Stichting Herstel Inheems Duin onder aanvoering van Amsterdammer Kees Piël wil zo snel mogelijk van álle herten in het duingebied af, maar dat vindt het provinciebestuur te gortig. De Faunabescherming is faliekant tegen afschot. Voorman Harm Niesen: “Het damhert is een wettelijk beschermde soort. Je mag er niets eens boe tegen roepen, laat staan erop schieten.”

De Faunabeheereenheid waarschuwt voor de gevolgen van een staakt-het-vuren. Als er een einde komt aan het actief beheer zal de populatie – die nu wordt geschat op ongeveer vierduizend dieren – naar verwachting binnen vijf jaar groeien tot zevenduizend dieren. Maar ook als de streefstand van duizend dieren over twee jaar is bereikt, zullen jaarlijks tussen de vier- en de vijfhonderd herten moeten worden geschoten om de groep niet groter te laten worden.

Goudjakhals en wolf

Alternatieven voor de jacht zijn er eigenlijk niet, staat in het plan. Er is in het verleden al gekeken naar de mogelijkheid van een verhuizing van een grote groep damherten naar het buitenland, maar dat bleek buitengewoon kostbaar en ingewikkeld. Anticonceptie is in theorie mogelijk, maar in de praktijk nauwelijks te doen. Ook is nagedacht over het opzetten van een vangkraal waarin de damherten worden vastgezet en afgemaakt, maar de verwachting is dat daarvoor geen maatschappelijk draagvlak bestaat.

In het voorjaar heeft Waternet nog gekeken naar de mogelijkheid om de goudjakhals in te zetten als natuurlijke vijand van het damhert. Die bleek zich echter vooral te voeden met konijnen. Eerder was de optie van de wolf al doorgestreept omdat deze niet alleen de damherten, maar ook de recreanten in het waterwingebied de stuipen op het lijf zou jagen.

Het plan van de Faunabeheereenheid wordt volgende week besproken in het provinciebestuur, dat gaat over de ontheffing om te jagen op de beschermde soort. De Partij voor de Dieren heeft op voorhand al laten weten niets te zien in voortzetting van de jacht. De partij wijst daarbij ook op de samenstelling van de Faunabeheereenheid, waarin jagers en grondeigenaren dominant zijn. “Het plan is gemaakt door voorstanders van de jacht,” stelt statenlid Fabian Deen. “Wij willen dat beter wordt gekeken naar alternatieven.”

Het provinciebestuur wil in elk geval de tijd nemen voor een beoordeling van het nieuwe beheerplan. Hoewel GS formeel bevoegd zijn een besluit te nemen over voortzetting van de jacht, wil het college het voorstel voorleggen aan provinciale staten. Dat is interessant, omdat in het nieuwe provinciebestuur GroenLinks de grootste fractie heeft. De partij was in de vorige periode als oppositiepartij tegen de jacht in de Waterleidingduinen.