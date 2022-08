De kogel die tijdens de ripdeal in het Amstelkwartier werd afgevuurd, miste de vader en zijn peuter maar net

Park Somerlust in Amsterdam-Oost. Beeld Joris Van Gennip

In de visie van officier van justitie Hetty Hoekstra nam F. door ‘het lichtvaardige, in het wilde weg schieten’ het risico dat hij de bestuurder van de auto, diens vriendin of kind zou doden. Bovendien pleegde hij poging tot doodslag op een of meer mannen uit het rivaliserende groepje. “Het is schering en inslag dat hier in Amsterdam wordt geschoten, in de openbare ruimte, overdag,” zei Hoekstra. “Dat moeten we een halt toeroepen, anders wordt het onleefbaar hier.”

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe mannen ’s middags kennelijk een voorobservatie doen, en in de vooravond iets voor half acht andere mannen ontmoeten in de deuropening van de parkeergarage van een appartementencomplex aan de Amstelvlietstraat – vlak bij Park Somerlust in Amsterdam-Oost.

Drie agenten herkenden Regerio F. op de camerabeelden als de schutter, vanwege eerdere onderzoeken, waaronder dat naar een schietincident in 2009.

De kogel

De kogel ketste af op het trottoir voor de garage en vloog door de linkerachterruit van de stationwagen waarin het gezin na een familiebezoek net van de Makronstraat de Amstelvlietstraat opdraaide. De kogel vloog 20 centimeter achter de hoofdsteun van de vader van het gezin langs, en miste op 30 centimeter na het kind dat achterin in een kinderstoeltje zat.

F. werd in maart gearresteerd in het huis van zijn vriendin in wier witte Ford Fiësta hij volgens de recherche op 17 oktober ’s middags en ’s avonds naar het Amstelkwartier was gereden. Officier Hoekstra wil dat die auto verbeurd wordt verklaard omdat die voor dit misdrijf is gebruikt en eerder al door kogels was geraakt in Amsterdam-Zuidoost.

Fors strafblad

Regerio F. heeft een fors strafblad voor onder meer wapenzaken en geweld. Daarop staat ook een straf van 8 jaar. Hij zat verongelijkt in de verdachtenbank. “Ik ben daar niet geweest. Jullie zien mij als dader op grond van mijn verleden. Ik kan hier een heel lang verhaal gaan ophangen over dat ik een vader ben die zijn vier kinderen naar school brengt, maar het heeft allemaal geen zin.”

Tot verontwaardiging van F. en zijn advocaat vroeg de ‘oudste rechter’ tijdens de zitting aan de officier van justitie waarom ze tot dan geen poging tot doodslag van de mannen in de deuropening van de parkeergarage op de aanklacht had gezet. Ze deed dat tijdens de zitting alsnog. Ze herhaalde dat ze dat al van plan was, maar de bewegende camerabeelden en de verklaring van de verdachte in de rechtbank had afgewacht.

F., boos tegen de rechtbankvoorzitter: “Mevrouw, ik zit al vijf maanden binnen. Wat heeft de officier al die tijd gedaan als ze nu nog met die nieuwe beschuldiging moet komen?”

Gehuil van de peuter

Op het geluid bij de camerabeelden is eerst geschreeuw van de groepjes criminelen te horen, en na de knallen het gehuil van de peuter. Het gezin in de auto is zich ‘rot geschrokken’, voelt zich nog steeds onveilig en vordert een bescheiden schadevergoeding.

Advocaat David Nieuwenhuis stelde in zijn pleidooi dat ‘niet buiten redelijke twijfel is’ dat F. de schutter op de camerabeelden is. Het is volgens hem niet eens zeker dat tijdens het incident is geschoten. “Bovendien is niet meer vast te stellen of de inzittenden van de auto levensgevaar hebben gelopen. De auto is per ongeluk geraakt. Het is zeer aannemelijk dat de schutter de auto niet heeft gezien.”

Regerio F., in zijn laatste woord tot de rechtbank: “U weet ook, ik ben geen lieve jongen, maar de officier associeert mij met dingen waarmee ik nooit in aanraking ben geweest. Ze zit mij zwart te maken.”

De rechtbank doet op 7 september uitspraak.